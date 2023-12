Poche ore fa Agnese Sikora ha pubblicato "Maniac", una cover del brano simbolo della colonna sonora di Flashdance, uno dei film più importanti degli anni '80. Il brano, originariamente uscito nel 1983, fu interpretato da Michael Sambello e oggi torna a regalare emozioni tramite una bella voce maschile e ad un ritmo che non dà scampo. Insieme a Saintpaul Dj, che collabora in questa produzione pubblicata da Ibiza Suite Records, Agnese Sikora crea un inno da dancefloor dalle sonorità decisamente potenti ed attuali, perfette sia per chi conosce l'originale, sia per chi, per età, ancora non conosce un vero capolavoro del pop anni '80.



Non è un caso che sia proprio Agnese Sikora a proporre questa cover. Quando sale in console, l'artista propone un mix vincente di tecnica, energia, passione e fascino pronti a far esplodere ogni dancefloor. I suoi dj set, sempre personali ed efficaci, spaziano attraverso diversi generi dagli anni 80 ad oggi. Negli ultimi anni Agnese ha poi fatto della più moderna musica house funky il suo cavallo di battaglia.



Dj professionista e produttrice, nel 2022 ha pubblicato "Jamba", un brano che ha raggiunto ottimi risultati durante l'estate 2022. Proprio durante quella stagione, Agnese è riuscita ad ottenere una residenza alla Capannina Beach di Jesolo, top club che da oltre 60 anni viene frequentato dal jet set e da dj di fama internazionale. Come se non bastasse, a Cortina spesso Agnese Sikora è protagonista dei party più esclusivi. La sua carriera è iniziata nel lontano 2015, ha fatto ballare le notti di discoteche, piazze in tutto il Centro Italia, oltre a produrre, in collaborazione con Samuel Kimkò, tanti brani di successo tra cui "Narune", "Love", "Quiero volar".



Dj Saintpaul & Agnese Sikora - Maniac (Ibiza Suite Records)

https://open.spotify.com/intl-it/track/3vVjuJN09ETSgQ0mmkm272?si=824bc840ddb642d0