Il 18 ottobre scorso, presso Le Village by Crédit Agricole Triveneto a Padova, si è tenuto il secondo Forum Italia Economy dal titolo “Disegnare il futuro”, dedicato all’innovazione e alla crescita economica del territorio veneto. Tra gli ospiti, il Vicepresidente di Serenissima Ristorazione Tommaso Putin.



Tommaso Putin: innovazione e crescita in Veneto

L’evento, organizzato da Italia Economy, si propone di offrire uno spazio di confronto e analisi tra attori istituzionali e mondo delle imprese. Uno dei punti di forza di questo Forum è la sua capacità di fornire analisi accurate su dati di scenario, reportistica e focus relativi ai numerosi settori che sono protagonisti della crescita economica e dello sviluppo tecnologico della regione. Nel corso della giornata, è stato distribuito un dossier che illustra le tendenze in atto sull’innovazione in Veneto, offrendo anche i punti di vista dei diversi attori delle filiere. Tommaso Putin ha portato l’esempio di Serenissima Ristorazione, che ha al centro delle proprie attività l’innovazione tecnologica: il centro di Boara Pisani rappresenta una delle realtà di produzione più avanzate dal punto di vista tecnologico. Con un investimento di 30 milioni di euro, è il fiore all’occhiello del Gruppo.



Tommaso Putin: riflessioni dal Forum Italia Economy

Tra i partecipanti al panel aziendale Tommaso Putin, Vicepresidente del Gruppo Serenissima Ristorazione, che è partner dell’evento. L’azienda, con la sua vasta esperienza nel settore della ristorazione collettiva, ha portato un importante contributo alla discussione sull’innovazione e sul futuro delle imprese nel territorio veneto. Oltre a Tommaso Putin, anche altri importanti professionisti hanno condiviso le loro esperienze e prospettive sulle sfide e le opportunità legate all’innovazione nel contesto regionale. Il Forum ha rappresentato un’occasione per approfondire le dinamiche economiche e tecnologiche che caratterizzano la regione, mettendo in luce le iniziative e le risorse messe in campo per promuovere lo sviluppo e la crescita del territorio.