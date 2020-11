Anche il Gp dell'Emilia Romagna ha visto trionfare per l'ennesima volta, e non solo in questa stagione, Lewis Hamilton che ormai è a un soffio dall'aggiudicarsi il settimo titolo mondiale nella classifica piloti, mentre, con la doppietta odierna - Bottas è arrivato secondo - la Mercedes ha ufficialmente vinto il mondiale costruttori per la settima volta di fila, stabilendo un nuovo record.

Hamilton, dopo questa gara, è in vantaggio di 85 punti su Bottas e se nel prossimo gran premio il finlandese non riuscisse a recuperargli almeno sette punti, il pilota inglese sarà nuovamente campione del mondo di Formula 1.

Come è andata la gara?

Stavolta è stata perfetta la partenza di Bottas che è andato subito al comando della corsa, seguito da Verstappen che è riuscito ad avere la meglio su Hamilton. Il pilota inglese ha poi ritardato il proprio cambio gomme, fatto successivamente nel momento in cui la direzione gara ha segnalato il regime di Virtual Safety Car per consentire di spostare, al 29° giro, la Renault di Ocon ferma a bordo pista. Poiché Bottas e Verstappen avevano già sostituito i loro pneumatici, quando Hamilton è rientrato in pista era ancora al comando della corsa... e vi è rimasto.

A 12 giri dalla fine, Verstappen, mentre era in seconda posizione dopo aver superato al 43° giro Bottas alla curva del Tamburello, perde il pneumatico posteriore destro e fa un fuori pista senza gravi conseguenze.

Stavolta entra in pista la Safety Car dando vita a un finale mozzafiato che ha visto Hamilton mantenere la prima posizione su Bottas (che, va ricordato, fin dai primi giri lamentava problemi al fondo della propria vettura), mentre Ricciardo è riuscito a mantenere salda la sua terza posizione, conquistando il suo secondo podio della stagione per la Renault, tenendo a bada il ritorno di Daniil Kvyat che con la sua AlphaTauri, alla ripresa della gara, aveva soffiato la quarta posizione alla Ferrari di Leclerc, piazzatosi così al quinto posto. Come sempre, deludente l'altra Ferrari di Vettel, dodicesima.

Le Formula 1 saranno di nuovo in pista, nel weekend dal 13 al 15 novembre, sul circuito cittadino di Istanbul per il Gran Premio di Turchia.