Sabato 18 novembre, alle ore 21.00, presso l'Auditorium Radio Popolare di Milano, Via Privata Ulderico Ollearo 5, Aurelio "Cochi" Ponzoni presenta la sua autobiografia "La Versione Di Cochi" (Baldini+Castoldi), con Gino e Michele e Paolo Crespi, curatore del libro.

Sessant’anni di spettacolo, sessant’anni di teatro, cabaret, cinema, tv, sessant’anni nell’immaginario degli italiani. Pur se, strettamente, legata, nella popolarità di un pubblico vastissimo, a quella del socio e amico di una vita Renato Pozzetto, la carriera di Aurelio “Cochi” Ponzoni ha preso, abbastanza presto, strade diverse, sia per quanto riguarda il cinema, sia a teatro.

Qui, in particolare, la personalità di Cochi ha avuto modo di esprimersi, già a partire dagli anni Settanta, del secolo scorso, in tutta la gamma dei registri e delle situazioni, in ruoli tradizionali, mai scontati, e in altri più sperimentali, intrapresi, grazie a un’insaziabile curiosità intellettuale.

Il libro, scritto con la collaborazione di Paolo Crespi, è un memoir che trascina il lettore, nella vita di Cochi, a partire dai ricordi d’infanzia e della guerra, fino alle avventure artistiche più recenti, aprendo squarci inediti, sulla vita di una delle personalità più note e riservate della scena italiana.

“Tutta La Storia”, per i lettori, di più generazioni di fan, dagli orfani del mitico Derby Club ai giovani spettatori delle ultime avventure, non solo teatrali, del protagonista.