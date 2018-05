Santa Maria Capua Vetere: una comunità militante missina da prendere d'esempio!

Voglio complimentarmi con una sezione missina, poi diventata punto di riferimento per tutta la provincia di Caserta. Mi riferisco alla bella Comunità militante che si è formata nella Sezione di Santa Maria Capua Vetere, da prendere d'esempio per tutti. I camerati Munno Carmine, Ienco Gaetano Finelli Roberto, Simone Fabio) stanno lavorando alacremente e ottenendo consensi e successi per le innumerevoli iniziative che stanno mettendo in campo. Questi camerati hanno interpretato nel modo giusto il senso comunitario missino che deve animare tutti i nuclei delle Federazioni e Sezioni di tutta Italia. Per noi la Comunità è il terribile desiderio di una vita autentica. È la nostra liberazione spirituale dai falsi miti di un mondo che non ci appartiene: è aristocrazia dello spirito e cameratismo di trincea; la condizione scansonata delle follie e dell'irrazionalita' contro le solitudini apatiche delle masse e delle folle anonime. Le nostre Comunità militanti missine sono quelle mura che simbolicamente abbiamo alzato, fisiche e ideali, fatte per proteggerci dal deserto desolante della modernità e per organizzare il contrattacco della Tradizione, dei valori, dei principi e degli ideali. Non una stanza chiusa o una torre d'avorio, ma un castello che custodisce il fuoco sacro della nostra fiamma che forgia i ribelli e creerà un esercito possente che travolgera' questo sistema infame!

Raffaele Bruno

Segretario Nazionale del Movimento Idea Sociale