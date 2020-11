Tre sono le notizie più significative di oggi relative all'incredibile situazione che si è creata negli Stati Uniti dopo le presidenziali del 3 novembre.

La prima riguarda quanto riportato dal New York Times che ha svelato l'intenzione di Trump di voler bombardare i siti nucleari in Iran, dopo che gli ispettori internazionali hanno denunciato un aumento significativo delle scorte di materiale nucleare nel Paese.

A dissuaderlo dalla decisione alcuni dei suoi consiglieri, tra cui il vicepresidente Mike Pence, il Segretario di Stato Mike Pompeo, il segretario alla difesa Christopher Miller e il generale Mark Milley, a capo del Joint Chiefs of Staff, che gli hanno fatto presente che un attacco sarebbe quasi sicuramente sfociato in un conflitto di più ampia portata.

L'episodio fa capire il perché la scorsa settimana Trump abbia licenziato il Segretario alla Difesa Mark Esper, insieme ad altre figure di spicco all'interno del Pentagono, a poche settimane dal suo addio alla Casa Bianca.

Come dimostra quanto svelato dal NYT, Trump parrebbe essere intenzionato a prendere decisioni che i precedenti vertici del Pentagono avrebbero sicuramente ostacolato, ma non coloro che li hanno sostituiti.

Questa volta i consiglieri più vicini al presidente in carica lo hanno dissuaso dal bombardare l'Iran, ma cosa potrà accadere nei prossimi giorni nessuno può dirlo con certezza.



Nel frattempo, e questa è la seconda notizia, il presidente eletto Biden ha ricordato al Paese che ostacolare la transizione, da parte di Trump, tra la vecchia e la nuova amministrazione, in questo periodo con una pandemia in corso, non potrà che causare un maggior numero di morti per Covid. Ad esempio, uno degli argomenti che dovrebbero essere trattati quanto prima è la definizione di una strategia per la distribuzione sia delle prime dosi di vaccino, sia della definizione delle problematiche logistiche per la sua somministrazione, considerando che si tratta di una vaccinazione di massa. Oltretutto, il vaccino di Moderna richiede una doppia somministrazione nel giro di 4 settimane.

Ma anche ieri, addirittura ancor peggio di quanto aveva fatto nei giorni precedenti, Trump ha dichiarato di voler andare avanti nel negare la validità del voto del 3 novembre, annunciando che le azioni legali finora intentate non erano quelle promosse dalla Casa Bianca, anticipandone a breve l'avvio nei vari Stati.



E veniamo così alla terza notizia, forse la più indicativa e per questo più importante. Nelle scorse ore, alla vigilia della discussione della causa per chiedere l'invalidazione del voto in Pennsylvania che si discuterà questo martedì, tre legali del team di Trump hanno chiesto al giudice di ritirarsi dalla causa, mentre l'avvocato Marc Scaringi, di Harrisburg, si è invece unito al gruppo di avvocati, guidato da Rudy Giuliani, e sarà il principale consulente di Trump.

Gli avvocati di Trump presenteranno il caso quest'oggi ad un giudice federale di Williamsport senza però, a meno di sorprese, fornire prove sostanziali perché vi siano basi giuridiche che possano invalidare il voto, a partire da quello per corrispondenza. Ultimamente Trump aveva avanzato perplessità anche sul voto elettronico riferendosi ad una fake news senza valore.

Nel caso in cui il giudice di Williamsport decidesse di liquidare la causa di Trump che riguarda uno Stato che ha assegnato ben 20 delegati, per il presidente in carica continuare a voler negare la realtà significherebbe soltanto voler minare le basi dello stato di diritto con tutte le conseguenze del caso. Trump vorrà arrivare a questo?