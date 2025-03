“Insieme per un territorio più consapevole”: successo per la cena solidale organizzata da Cobrama a sostegno di No.Vio ets



Scandicci, 28 marzo 2025 – Si è svolta con grande partecipazione la cena solidale promossa da CO.BRA.MA Srl, azienda da sempre attenta al territorio, a sostegno dell’associazione No.Vio ets, attiva nella prevenzione della violenza in tutte le sue forme. L’evento si è tenuto presso la sede aziendale di Scandicci e ha raccolto 9.500 euro grazie alla presenza di 240 partecipanti.

Il valore di un impegno concreto

I fondi raccolti saranno destinati al finanziamento di progetti contro bullismo, cyberbullismo e violenza di genere, con particolare attenzione al mondo giovanile. L’obiettivo è costruire una comunità più consapevole, informata e pronta ad accogliere, proteggere e prevenire.

Focus sul bullismo

Il bullismo rappresenta una minaccia spesso silenziosa, che colpisce bambini e adolescenti nei contesti scolastici e sociali. No.Vio ets promuove percorsi formativi nelle scuole, laboratori di consapevolezza, sportelli psicologici e incontri con esperti, per fornire strumenti utili a riconoscere, affrontare e superare situazioni di disagio.

I protagonisti della serata

Durante la cena si sono susseguiti interventi significativi da parte di:

Silvia Rigacci, presidente di No.Vio ets

Laura Biagini, psicologa e membro dell’associazione

Jacopo Lotti, criminologo, vicepresidente No.Vio

Fabio Rorandelli, presidente Scandicci Calcio

Yuna Kashi Zadeh, vicesindaca del Comune di Scandicci



Solidarietà e territorio

Non è mancato il sostegno delle imprese locali, che hanno contribuito con premi messi in palio per la lotteria benefica: un momento partecipato e coinvolgente, che ha unito il valore della donazione a quello del gioco solidale. Hanno partecipato aziende e realtà locali come InYourLife Web Agency Firenze, Agresti Srl, F.lli Alosa, Immobiliare Bellosi, Copyworld, Mugnaini Auto, SecurTal, Tecnoambiente, e molte altre realtà produttive, sportive e artigianali, oltre a numerosi cittadini privati.

Un messaggio che unisce

La serata ha dimostrato quanto la collaborazione tra imprese, associazioni e cittadini possa generare un impatto reale. Quando le persone si uniscono per una causa giusta, nasce qualcosa di più di una semplice donazione: nasce una comunità più attenta, più empatica, più forte.

Il successo dell’evento rappresenta un importante punto di partenza per dare continuità alle attività sul territorio e per alimentare una rete di consapevolezza e solidarietà, capace di contrastare le tante forme di violenza ancora troppo presenti nella nostra società.



Contatti Stampa

Mary Loprete

SEO Specialist & Marketing Strategist

InYourLife | DigyList

📧 [email protected]

📧 [email protected]

📞 +39 055 8791909