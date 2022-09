"... I numeri del reddito nella regione amministrata dal centrosinistra, dove Vincenzo De Luca non ha voluto prorogare i contratti dei navigator, sono i più alti di tutta Italia: da gennaio a luglio i percettori erano pari a 850.000 con un reddito medio poco superiore ai 600 euro. A Napoli dove si è registrato l’exploit dei 5 Stelle sono 416.000 persone (pari a 162.000 nuclei familiari). Nel ranking campano seguono, con un ampio margine di distanza, Caserta (106.000 mila percettori) e Salerno (69.000 percettori). Oltre ai numeri c’è anche la realtà dei fatti per una misura che nel merito delle politiche attive per aiutare a trovare lavoro avrebbe bisogno di una correzione: a Napoli sul sito "click lavoro Campania" su 1270 offerte di lavoro, 1044 erano con contratti a termine tra apprendistato, contratti di collaborazione e impieghi compresi tra 3 e 12 mesi. Uno dei motivi per cui non si rinuncia al reddito per un lavoro senza un futuro certo. Se non può essere vero che tutto il successo di Conte sia merito del reddito di cittadinanza, è altresì vero che è stata la spinta decisiva per tenere la testa fuori dall’acqua e accreditarsi ancora di più agli occhi degli osservatori nazionali".

Con questi numeri è ovvio che Conte abbia fatto breccia, diciamo nei cuori, dei campani e per di più dei napoletani. Molti hanno riversato voti RDC... NUOVI BITCOIN al Costa dimenticando però il nulla fatto per la terra dei fuochi, per le ecoballe, per l'Agrimonda... qualcuno sa cos'è? Per il Sarno... lasciando perdere le problematiche extra regione come Ilva, Augusta, Geal, Sarroch... Basilicata.

Conte potrebbe aprire una buona " lavanderia " a gettoni per ripulire i panni sporchi che esistono ma che tanti hanno dimenticato. Non finirò mai di dire che i vecchi cinque stelle avevano tutti i numeri in passato per fare un vero cambiamento. Potevano davvero dare una svolta all'ambiente distrutto, alla sanità, far funzionare i registri tumori e dare risposte "vere" ai cittadini che da decenni sopportano grosse criticità ambientali e anche morti molto ma molto sospette.

Tante, troppe chiacchiere si potrà dire, ma fatti davvero pochi. Certamente si è spinto il RdC ma poco si è fatto su altri temi . Non discuto che Rdc sia utile per le famiglie con dei disagi, ma gli altri... mandiamoli a lavorare.

E se il reddito verrà come credo modificato, cosa faranno in Campania e non solo i tanti che hanno votato per il M5s? Esiste o no il pericolo di disordini? Questo RdC è un prestito presso "usurari" che sono votanti e che chiederanno il saldo del dovuto.

Ma d'altra parte non la vedo bene neppure per la destra che ha un problema grandissimo. Le famiglie sono stremate dall'aumento dei prezzi di energia e materie prime. Ricordiamoci che un 40% non ha votato e purtroppo se la situazione non cambia davvero non credo sia troppo fantascientifico pensare che la gente scenda in piazza.

L'Italia oggi necessita di una sola cosa... unità per risolvere i problemi, si deve procedere per obiettivi e che questi siano per il popolo. Questo credo debba essere chiaro a tutti.