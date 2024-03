CASOLA DI CASERTA VECCHIA – E' ormai tradizione del Coro diretto dal M° Guglielmo De Maria, trascorrere ore liete in musica dotta all'Eremo San Vitaliano. “E’ un singolare gioiello romanico della nostra terra, commenta il direttore del coro - tra le cui salvanti mura risuona più che mai glorioso il canto gregoriano, ancora oggi il canto ufficiale della Chiesa, come più volte ricordato dal caro don Valentino Picazio nel corso di una celebrazione eucaristica vissuta con un intimismo che solo simili scenari sono capaci di garantire.”

“Pur essendo composti da cantori non professionisti – ci spiega il Maestro Guglielmo De Maria -, entrambi i cori, spesso uniti in un’unica formazione, garantiscono esecuzioni di qualità e si impegnano a diffondere la buona musica in un’età in cui alto è il rischio di perdere l’ancoraggio a una gloriosa tradizione. È il caso, in particolare, del canto gregoriano che, pur essendo ancora la melodia ufficiale della Chiesa, si ascolta sempre meno nei templi cattolici a vantaggio di stili che poco si confanno alle esigenze di una liturgia autenticamente disposta alla preghiera e alla contemplazione dei misteri divini. Il canto delle pietre, come felicemente è stato definito quello gregoriano, cosiddetto perché ispirato da papa Gregorio Magno, risuona dalle fenditure del romanico e del gotico, proiettandoci nella pietosa devozione medievale. L’auspicio – ci confida il Maestro Guglielmo De Maria - è che la meritoria azione culturale dei due cori “Resonare Fibris” e “Perosi”, magari con una maggiore attenzione daparte delle autorità civili e religiose, continui assiduamente nel tempo.”

Il Coro Resonare Fibris, fondato nel 1993, è la compagine corale più antica di Caserta ancora attiva sul territorio. Diretto dal M° Guglielmo De Maria, affronta un vasto repertorio che spazia dall’opera lirica alla canzone classica napoletana e, nel canto sacro, dal gregoriano alla polifonia di primo Novecento. E proprio al massimo esponente della musica sacra italiana del XX secolo, Lorenzo Perosi, è intestato un altro Coro, ugualmente diretto dal M° De Maria, con sede in Pastorano dall’anno della fondazione nel 2007.