Tra Juventus e Roma è finito in parità, 1-1, il secondo dei match di punta di questa giornata 3.a giornata di Serie A dopo Lazio - Inter, l'altro si disputerà domenica al Franchi, tra Fiorentina e Napoli.

A Torino, la Juventus va subito in vantaggio grazie ad una punizione trasformata da Dusan Vlahovic dopo due minuti di gioco per un fallo di Matic su Cuadrado. La palla del centravanti serbo tocca la traversa vicino al sette e si infila nella porta giallorossa alla sinistra di un immobile e incolpevole Rui Patricio.

Il pareggio della Roma arriva al 67' grazie a Dybala, fino a quel momento poco incisivo, che sugli sviluppi di un corner dal secondo palo con una semi-rovesciata rimette la palla in mezzo all'area, creando un assist al bacio per Abraham che, liberissimo, di testa la mette in rete.

Fino a quel momento, minuto più minuto meno, in campo si è vista solo la Juventus, con la Roma che si è limitata a cercare di arginare le azioni bianconere ai limiti della propria area, tentando poi timide, quanto inutili, ripartenze. La Juventus ha fatto pressing a tutto campo e la Roma non è stata mai in grado di impostare un'azione decente, sia al centro che sulle fasce.

Il risultato alla fine dei primi 45' minuti sarebbe stato ancor più netto (ed anche più giusto) se Irrati non avesse annullato su indicazione del Var - correttamente - un gol bellissimo di Locatelli realizzato con un tiro a giro dal limite dell'area, per un fallo di mano di Vlahovic ad inizio azione.

Nell'ultima parte di gara, Allegri toglie Cuadrado e tenta la carta delle due punte, mandando in campo il neo-acquisto Milik, ma finisce solo per rendere il gioco della sua squadra meno incisivo e dare alla Roma la possibilità di iniziare a fare finalmente qualche ripartenza vera con El Shaarawy, entrato in campo a inizio ripresa.

In pratica, non succede più nulla e le due squadre si dividono la posta, con la Juventus che pareggia per la seconda volta nel giro di una settimana e si porta a 5 punti, mentre la Roma va in testa alla classifica con i suoi 7 punti, raggiungendo Lazio e Torino, che oggi nel match che si è disputato in contemporanea ha superato in trasferta la Cremonese (zero punti in classifica come il Monza) per 2-1.





Crediti immagine: twitter.com/OfficialASRoma/status/1563595236827287555