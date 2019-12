Scopri la carta... e impara la magia! è un progetto di diffusione della carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori.

Al via il 17 dicembre 2019 la prima tappa di “Scopri la Carta ...e impara la magia!” il progetto “magico” promosso da Allegamente ODV, associazione per la formazione ed educazione alla legalità, con il contributo dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza per la diffusione della “Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori”.

La Carta racchiude un decalogo di diritti, elaborato dall’Autorità garante, che tutte le persone coinvolte nella separazione devono conoscere e tutelare.

Il progetto muove dalla considerazione che, con la separazione, la magia della famiglia non cessa di esistere, ma si trasforma.

Allegamente promuove una diffusione “magica” della Carta con la collaborazione di maghi, psicologi, avvocati e magistrati.

Il progetto, che si rivolge ai ragazzi delle scuole medie di Tor Bella Monaca, si articola in quattro fasi: al primo incontro a scuola, cui parteciperanno anche alcuni insegnanti e genitori, ne seguirà uno con i genitori, dove i figli mostreranno loro le “magie della Carta” e dei diritti in essa contenuti.

La terza fase si terrà nel cortile del Tribunale civile di Roma, dove verrà allestito un tazebao e i ragazzi distribuiranno la Carta a tutti coloro che, quella mattina, saranno coinvolti in udienze di separazione e divorzio. L’ultima tappa del progetto ne raccoglierà gli esiti e sarà l’occasione per una grande festa.

Con il patrocinio di AGA (Autorità Garante per l’infanzia e adolescenza).