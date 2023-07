Corso Online: Storia della pratica curatoriale_School for Curatorial Studies Venice

Dal 9 ottobre al 2 novembre 2023

Termine iscrizioni 30 settembre 2023



FINALITÀ E PROGRAMMA

Per poter operare nel campo della curatela delle mostre d’arte è necessario possedere un solido bagaglio culturale da cui attingere per ideare con originalità e creatività eventi espositivi che possono lasciare un segno. Come si è sviluppato la pratica curatoriale e quando sono iniziate le attività in questo campo? Quali le mostre che hanno rappresentato dei momenti di rottura e innovazione? Che cosa contraddistingue un curatore di prestigio? Analizzando alcune figure chiave come Harald Szeemann, Jan Hoet, Hans Ulrich Obrist, ma anche interpreti più giovani, questo corso fornisce gli strumenti necessari per conoscere la storia di mostre fondamentali. L’analisi delle scelte di specifici artisti e le modalità allestitive delle opere saranno al centro del lavoro che svolgeremo su mostre come la Biennale di Venezia e Documenta a Kassel, ma anche eventi come This is Tomorrow e Chambres d’amis. Dopo questo percorso, coloro che vorranno intraprendere la carriera del curatore di mostre, avranno una preparazione adeguata e gli strumenti per approfondire determinati argomenti.



MATERIE DI STUDIO

• Perché iniziare a fare delle mostre d’arte. Origine e sviluppo di una pratica sempre attuale.

• Le grandi avanguardie storiche: fare mostre in modo innovativo

• Il caso di Documenta a Kassel

• I grandi curatori degli anni 60’ H. Szeemann/ S. Siegelaub/Pontus Hulten

• La Biennale di Venezia e le edizioni più innovative, Daniel Birnbaum/ M.Gioni, Okwui Enwezor

• Curare una mostra oggi

Il corso ha una durata di 24 ore e si svolge online nel corso di 12 giorni con 2 ore di lezione al giorno. 3 giorni a settimana per un totale di 4 settimane. Si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ogni lunedì mercoledì e giovedì.

Al termine del corso ti verrà rilasciato un Certificato della School for Curatorial Studies di Venezia, una delle più prestigiose istituzioni nel campo della curatela e riconosciuta in tutto il mondo.

Per iscriversi compilare il MODULO DI ISCRIZIONE da inviare entro il 30 settembre, accompagnato del CV alla mail: [email protected]

IL PROGRAMMA

LUNEDÌ

Ore 17.00/19.00

Introduzione al programma e analisi dell’origine della pratica curatoriale.

MERCOLEDÌ

Ore 17.00/19.00

Il ruolo delle avanguardie nell’evoluzione della figura del curatore.

GIOVEDÌ

Ore 17.00/19.00

Il dopoguerra: This is Tomorrow e le prime Documenta a Kassel.

LUNEDÌ

Ore 17.00/19.00

Le mostre radicali della fine degli anni Sessanta: Xerox Book, When Attitudes become forms, Information.

MERCOLEDÌ

Ore 17.00/19.00

Jan Hoet: Chambres d’Amis e Documenta 9

GIOVEDÌ

Ore 17.00/19.00

Verso la globalizzazione: Jean Hubert Martin e le Magiciens de la terre, Achille Bonito Oliva e la Biennale del 1993

LUNEDÌ

Ore 17.00/19.00

La biennale del centenario e la pratica di Jean Clair. La Melancholia.

MERCOLEDÌ

Ore 17.00/19.00

Una visione politica del fare mostre Catherine David e Documenta X.

GIOVEDÌ

Ore 17.00/19.00

Documenta 2002 quando la mostra vede la collaborazione di un team di curatori:

Okwui Enwezor. La Biennale di Francesco Bonami nel 2003.

LUNEDÌ

Ore 17.00/19.00

Documenta 13 di Carolyn Christov Bakargiev

MERCOLEDÌ

Ore 17.00/19.00

Gli interventi di Hans Ulrich Obrist e la pratica curatoriale di Hou Hanru

GIOVEDÌ

Ore 17.00/19.00

Tavola rotonda dei curatori.

Costo: La quota di iscrizione al corso è di 290,00 euro + 100 euro di iscrizione all’associazione per un totale di 390,00 euro.

NOTA BENE: I partecipanti che desiderano iscriversi a più di un corso o workshop, dopo aver versato per il primo la quota associativa, per un anno saranno esenti da questo onere.



Contatti:

School for Curatorial Studies Venice

San Marco 3073, Venice 30124

Tel: +39 0412770466

E: [email protected]

E: [email protected]

W: www.corsocuratori.com