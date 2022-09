Venerdì 30 settembre al #Costez di Telgate (BG) in console arriva Dj Matrix. Il party è Happy Land, perfetto per sentirsi felici. Il sound di questo artista è una vera garanzia vera. Le sue selezioni e la sue produzioni sono in grado di far cantare, ballare ed emozionare più di una generazione. E' il creatore della collana di successo "Musica da giostra", di cui è appena uscito il nono scatenatissimo volume. Tra i suoi successi vanno ricordati "Un Mondo Magico", "Voglio tornare negli anni '90", "Courmayeur"...

E che succede al #Costez di Telgate (BS) la sera dopo, sabato 1 ottobre? Il party è Winter is Coming, perché l'inverno sta arrivando e l'idea giusta è organizzarsi per ballarlo al meglio.

Riassumendo, anche per la stagione autunno / inverno / primavera 2022 / 2023, #Costez a Telgate (BG), dopo un'estate scatenata, a due passi dall'uscita A4 Grumello, si continua a ballare. E' un'oasi perfetta per rilassarsi con grandi show e grandi dj, ogni weekend.





Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione