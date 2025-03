Queste le conclusioni del Consiglio europeo che riguardano la Palestina...

5. Il Consiglio europeo deplora la rottura del cessate il fuoco a Gaza, che ha causato un numero elevato di vittime civili nei recenti attacchi aerei. Deplora il rifiuto di Hamas di consegnare i rimanenti ostaggi. Il Consiglio europeo chiede un ritorno immediato alla piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi. Sottolinea la necessità di compiere progressi verso la seconda fase di tale accordo, in vista di una sua piena attuazione che porti alla liberazione di tutti gli ostaggi e alla cessazione permanente delle ostilità. Il Consiglio europeo rammenta l'importanza di un accesso senza ostacoli e di una distribuzione continua dell'assistenza umanitaria su vasta scala a e in tutta Gaza. Detto accesso e detta distribuzione, così come la fornitura di energia elettrica a Gaza, anche per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua, devono essere ripristinati immediatamente.6. Il Consiglio europeo accoglie con favore il piano arabo di ripresa e ricostruzione approvato al vertice del Cairo il 4 marzo 2025. L'Unione europea è pronta a dialogare su tale base con i suoi partner arabi nonché con altri partner internazionali.7. L'Unione europea mantiene il suo fermo impegno a favore di una pace duratura e sostenibile basata sulla soluzione dei due Stati. L'Unione europea è pronta a contribuire a tutti gli sforzi a favore di questa soluzione e invita tutte le parti ad astenersi da azioni che ne compromettano la fattibilità. A tal fine continuerà a collaborare con i partner regionali e internazionali. L'Unione europea continuerà a sostenere l'Autorità palestinese e il suo programma di riforme.

È incredibile quanto possa essere schifoso il livello di ipocrisia, ben oltre la vigliaccheria, che possono raggiungere certi politici. Avete contato il numero di volte che, nel testo ufficiale sopra riportato, viene ripetuto il termine Israele? È pari a zero.

Quei pagliacci ipocriti, quanto vigliacchi, che lo hanno redatto e approvato deplorano "la rottura del cessate il fuoco a Gaza, che ha causato un numero elevato di vittime civili nei recenti attacchi aerei" senza attribuirne la responsabilità a chi ne è stato artefice: lo STATO EBRAICO di ISRAELE.

Gli stessi svergognati, invece, non hanno problemi a "deplorare il rifiuto di Hamas di consegnare i rimanenti ostaggi". Ma a chi pensano di rivolgersi? A dei minorati mentali? A dei cerebrolesi? In base all'accordo relativo al cessate il fuoco in tre fasi, durante la prima fase dovevano essere discusse le condizioni per la seconda fase, nella quale si sarebbe dovuti arrivare alla liberazione degli ostaggi e alla cessazione del conflitto. Israele si è rifiutato di iniziare quei colloqui, perché per Netanyahu sarebbe stata la fine del suo governo e la sua fine politica: con la cessazione delle ostilità, oltre a Ben Gvir anche Smotrich avrebbe tolto il sostegno del suo gruppo all'esecutivo, che così non avrebbe avuto più la maggioranza e sarebbe caduto.

I pagliacci ipocriti che rappresentano i 27 Stati membri dell'Ue lo sanno chi impedisce l'arrivo degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza? Lo sanno chi impedisce la fornitura di energia elettrica per attivare i desalinizzatori che forniscono acqua potabile? È sempre ISRAELE. Nonostante ciò, che fanno? "Rammentano" che cibo e acqua sono "importanti"... ma non hanno il coraggio di indicare ISRAELE neppure come destinatario del loro miserevole appello.



Ad uno STATO CANAGLIA, come lo STATO EBRAICO, non si devono fare né appelli e neppure raccomandazioni... si devono applicare sanzioni, immediate e durissime. Quei pagliacci ipocriti riuniti a Bruxelles come pensano che possa concretizzarsi una soluzione a due Stati senza costringere Israele ad accettarla?

E per finire in bellezza, quegli svergognati hanno pure concluso - evidentemente pensando di far bella figura - dicendo che sostengono l'Autorità Palestinese.

Ma allora perché, se sostengono l'ANP, non si sono neppure disturbati a denunciare ciò che sta accadendo, da mesi,in Cisgiordania e a Gerusalemme est, dove l'esercito israeliano e i terroristi ebrei stanno compiendo ogni sorta di crimine, tanto da aver costretto 40mila palestinesi a sfollare?

Questi pagliacci ipocriti e vigliacchi che pretendono di difendere i diritti dell'Ucraina come spiegano il sostegno al genocidio dei palestinesi da parte dello STATO EBRAICO di ISRAELE?