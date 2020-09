Sono decine le persone date per disperse solo nell'Oregon, ha dichiarato la governatrice dello Stato Kate Brown, a causa degli incendi che da tre settimane continuano a devastare la costa nord occidentale degli Stati Uniti, mentre i morti finora accertati sono almeno 25.

Gli incendi divampano in California, Oregon e Washington ed hanno interessato fino a questo momento una superficie di ben 4,5 milioni di acri, secondo il National Interagency Fire Center, con il fumo che ha reso letteralmente irrespirabile l'aria a Portland (Oregon), San Francisco (California) e Seattle (Washington), secondo quanto riportato da IQAir.com .

In Oregon, sono attualmente 16 (di cui Almeda, uno dei più distruttivi registrati nello Stato, è probabilmente doloso) gli incendi più importanti che hanno costretto le autorità a far evacuare 40mila persone dalle loro abitazioni, affidate al controllo della Guardia Nazionale e della Polizia di Stato per evitare saccheggi, mentre altre 500mila sono a rischio.



15 gli incendi attivi nello Stato di Washington, dove è morto anche un bambino di un anno all'inizio di questa settimana, mentre la sua famiglia cercava di sfuggire alle fiamme. I suoi genitori sono in condizioni critiche.



Sono invece 28 gli incendi ancora attivi in California, dove si registrano finora 20 morti. Anche in questo caso sono decine di migliaia le persone evacuate e quasi 15mila i vigili del fuoco impegnati a contrastare gli incendi, che hanno distrutto 3,1 milioni di acri.

Venerdì, il governatore dem della California, Newsom, recatosi a vedere con i propri occhi i danni provocati dall'incendio denominato North Complex Fire (che da solo ha ridotto in cenere 747.000 acri) nei pressi di Oroville, ha dichiarato che quanto sta accadendo è la riprova che l'allarme sul cambiamento climatico è più che giustificato, essendo proprio questa la causa degli incendi.

Stessa posizione quella sostenuta da Biden:

The science is clear, and deadly signs like the fires out West are unmistakable — climate change poses an existential threat to our way of life.



We must act now to avoid a future defined by tragedies like the one American families are enduring today. https://t.co/iGNTQVOy3t