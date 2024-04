Il Consiglio comunale ha approvato anche un altro importante argomento in materia di tributi: infatti, si è proceduto all’integrazione del regolamento per compensazione delle entrate comunali con la previsione della possibilità di compensare i crediti erariali con la tassa sui rifiuti (Ta.Ri.).

“Un provvedimento – ha spiegato l’Assessore Roberto Mellina – che dà la possibilità ai contribuenti di far valere i crediti certificati dall’Agenzia delle Entrate per compensare quanto dovuto nei confronti del Comune, che poi a sua volta potrà rivalersi con la stessa Agenzia delle Entrate, compensazione consentita anche a tutti i soggetti IRPEF, che siano abilitati a trasmettere telematicamente il modello F 24.

La proposta è stata approvata con 15 voti favorevoli e 2 astenuti (Lorenzo Italiano e Damiano Maisano) e con identica votazione dichiarata l’immediata esecutività. Nel corso della seduta, voto favorevole alla proposta di delibera di dichiarazione d’inesistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento di opere abusive in via Grotta Polifemo. Ciò in quanto – è stato evidenziato – si tratta di opere abusive presenti su aree soggette a tutela monumentale e sottoposte anche a vincolo paesaggistico e che porterà alla loro demolizione con conseguente bonifica delle aree interessate; infine con 12 voti favorevoli dei Consiglieri di maggioranza presenti, sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio riferiti agli anni 2022-2023 per il complessivo importo di € 18.075,50, derivanti da sentenze esecutive. I lavori del Consiglio riprenderanno lunedì 29 aprile alle ore 19:30.