Campi di girasoli e lavanda a perdita d’occhio, sembra quasi di sentire quel profumo intenso, di percepire quella quiete dell’anima che ci riporta ai ricordi della nostra infanzia per creare una profonda connessione con noi stessi. E’ così che Fabiana Gabellini ha deciso di presentare la sua nuova collezione Estate 2020; esattamente come il famoso pittore Van Gogh, Fabiana è affascinata dai girasoli per le loro caratteristiche ed il loro simboleggiare l’allegria, la solarità e la vivacità.

Le creazioni della giovane fashion designer mostrano uno stile gioioso e spensierato per evidenziare il modo con il quale la donna che le indossa affronta la vita. Una distesa di fiori lilla e gialli si fondono con le trasparenze dei pregiati tessuti in un gioco di layering ed abbinamenti per un risultato elegante e seducente. Gli abiti tubino in raffinato pizzo, quelli ampi e lunghi che lasciano le spalle scoperte, le mise ladylike bianche con delicati fiori ricamati a mano, le lunghe gonne in vivaci tonalità.

Gli outfits sono stati completati dalle ineguagliabili collane in pelle e nappa, lavorate a mano, della designer Monica Art Storti per conferire un tocco audace e originale. Fabiana Gabellini ha creato una collezione sofisticata ed emozionante, enfatizzata da un meraviglioso sfondo paesaggistico che evoca il Sud della Francia, la Provenza e la sua atmosfera rilassata e sognante. Protagoniste degli artistici scatti del fotografo Evgheni Capanelli, le modelle: Natalia Arduini e Sara Bonindi sembrano uscite dallo schizzo pittorico di un tramonto al suo ultimo bagliore dal quale, a poco a poco, Fabiana Gabellini ha fatto “germogliare” la sua nuova incantevole favola.

www.fabianagabellini.com

Credits: Ph. © Evgheni Capanelli, Models: Natalia Arduini, Sara Bonindi, Cinecittà Makeup by Lucia Conti (make-up artist), Designer: Fabiana Gabellini, Jewels: Monica Art Storti