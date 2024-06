Cosa succederà nelle ultime puntate di If You Love, in onda su Mediaset Infinity dal 10 al 14 giugno?

Fusun, determinata a sbarazzarsi di Ates, convince Ilgaz ad eliminare Leyla. La povera ragazza, intanto, riceve minacce da Yakup.

Ates, ignaro dei piani di Fusun, scopre i suoi intrighi e la corruzione del personale. Decide quindi di riassumere Leyla.

Mentre Ates è alle prese con un affare importante, un imprevisto ostacola i suoi piani: i nuovi capi d'abbigliamento prodotti non sono all'altezza e dovranno essere rifatti.

La famiglia Arcali si prepara per un evento speciale: Ates vuole che Leyla sfoggi l'ultima creazione della loro casa di moda.

La sera prima dell'evento, Leyla e Ates si scambiano un bacio appassionato. Il giorno dopo, Leyla si sveglia felice e piena di aspettative, mentre Ates ha un gran mal di testa e non ricorda nulla della notte precedente.

Riuscirà Leyla a conquistare il cuore di Ates? E come reagirà Ates quando scoprirà la verità sul bacio?

Non perdete le ultime puntate di If You Love, piene di colpi di scena e di emozioni!