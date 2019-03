Mercati sorpresi dalla decisione della Banca della Nuova Zelanda

Martedì sera c'è stato il meeting di politica monetaria della RBNZ, ovvero della banca centrale neozelandese.

Se i mercati si aspettavano una conferma dei tassi che effettivamente c'è stata, nessuno si aspettava che l'istituto centrale neozelandese annunciasse un intervento sul costo del denaro, che in futuro sarà ribassato.

Attualmente il tasso d’interesse in Nuova Zelanda è fermo al livello di 1,75%. Prevedendo un rallentamento dell'economia globale e un altrettanto rallentamento della spesa interna, la RBNZ ha indicato come probabile un calo del tasso nei mesi a venire, dando la sensazione che siano scarse le possibilità per altre alternative, facendo così aumentare i timori per il rischio di una recessione globale che altri, invece, dicono superato.