One Health è un approccio integrato che mira a bilanciare e ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi.

Riconosce che la salute degli esseri umani, degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente più ampio (compresi gli ecosistemi) sono tra loro strettamente collegate e interdipendenti.

Collegando esseri umani, animali e ambiente, One Health può aiutare ad affrontare l'intero spettro del controllo delle malattie – dalla prevenzione al rilevamento, preparazione, risposta e gestione – e contribuire alla sicurezza sanitaria globale.

L'approccio può essere applicato a livello comunitario, subnazionale, nazionale, regionale e globale e si basa su una governance, una comunicazione, una collaborazione e un coordinamento condivisi.

Le recenti emergenze sanitarie internazionali come la pandemia di Covid, l'mpox, le epidemie di Ebola e le continue minacce di altre malattie zoonotiche, la sicurezza alimentare, le sfide della resistenza antimicrobica (Amr), nonché il degrado degli ecosistemi e i cambiamenti climatici dimostrano chiaramente la necessità di sistemi sanitari resilienti e di un'azione globale accelerata. One Health è visto come l'approccio principale per affrontare queste sfide urgenti e complesse che la nostra società deve affrontare.

Nel loro primo incontro annuale, i vertici delle organizzazioni quadripartite che lavorano su One Health hanno lanciato un appello senza precedenti per un'azione globale rafforzata. Il quadripartito mira a realizzare insieme ciò che nessun settore può ottenere da solo, ed è composto da quattro agenzie principali: l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH).



Sottolineando la necessità di una maggiore collaborazione e impegno per tradurre l'approccio "One Health" in azioni politiche in tutti i paesi, i leader quadripartiti esortano tutti i paesi e le principali parti interessate a promuovere e intraprendere le seguenti azioni prioritarie:

1. dare priorità a One Health nell'agenda politica internazionale, aumentare la comprensione e sostenere l'adozione e la promozione della governance sanitaria intersettoriale rafforzata. L'approccio "One Health" dovrebbe fungere in particolare da principio guida nei meccanismi globali; anche nel nuovo strumento per le pandemie e nel fondo per le pandemie per rafforzare la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie;

2. rafforzare le politiche, le strategie e i piani nazionali One Health, calcolati in termini di costi e prioritari in linea con il piano d'azione congiunto quadripartito One Health (OH JPA), per promuovere una più ampia attuazione in tutti i settori pertinenti e a tutti i livelli;

3. accelerare l'attuazione dei piani One Health, compreso il sostegno alla governance nazionale One Health e ai meccanismi di coordinamento multisettoriale, lo sviluppo di analisi della situazione, la mappatura delle parti interessate, la definizione delle priorità e le metriche per i quadri di monitoraggio e valutazione One Health;

4. Costruire una forza lavoro intersettoriale One Health che abbia le competenze, le capacità e le capacità per prevenire, rilevare, controllare e rispondere alle minacce per la salute in modo tempestivo ed efficace, rafforzando la formazione congiunta pre-servizio e continua per la forza lavoro sanitaria umana, animale e ambientale;

5. rafforzare e sostenere la prevenzione delle pandemie e delle minacce per la salute alla fonte, concentrandosi su attività e luoghi che aumentano il rischio di ricaduta zoonotica tra gli animali e gli esseri umani;

6. incoraggiare e rafforzare la creazione e lo scambio di conoscenze scientifiche e prove One Health, la ricerca e lo sviluppo, il trasferimento tecnologico e la condivisione e l'integrazione di informazioni e dati e facilitare l'accesso a nuovi strumenti e tecnologie;

7. Aumentare gli investimenti e il finanziamento delle strategie e dei piani One Health garantendo un'implementazione su larga scala a tutti i livelli, compresi i finanziamenti per la prevenzione delle minacce per la salute alla fonte.

"Per costruire un pianeta più sano abbiamo bisogno di un'azione urgente per aggregare impegni politici vitali, maggiori investimenti e collaborazione multisettoriale a tutti i livelli".





Crediti immagine: ILRI/Juliet Kariuki