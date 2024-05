Gli aerei di Volotea si avvarranno ora della manutenzione degli operatori di Atitech , specialmente durante i mesi invernali: la partnership, dal valore di 25 milioni di euro, è destinata a crescere nel tempo.



Atitech firma accordo di cinque anni per la manutenzione degli aerei di Volotea



Riparazioni strutturali, interventi su velivoli on ground, attività di manutenzione nose-to-tail: questi sono i servizi che Atitech, maggiore società europea attiva nel settore MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) effettuerà sulla flotta di Airbus A320 di Volotea, compagnia aerea in forte espansione. Le due società hanno approvato un accordo dalla durata quinquennale, nel corso dei quali Atitech garantirà agli aerei da linea di Volotea alti standard di sicurezza e qualità. Almeno due baie della società presso l’aeroporto di Napoli Capodichino saranno dedicate esclusivamente ai veicoli di Volotea. Il contratto tra le due società, da 25 milioni di euro, sarà la base per rapporti sempre più stretti, secondo le anticipazioni dei vertici aziendali.



Intesa Atitech-Volotea: la soddisfazione del Patron Gianni Lettieri

I vertici di entrambe le società hanno espresso una grande soddisfazione per la riuscita dell’accordo; Carlos Muñoz, in particolare, ha sottolineato come le partnership con realtà di eccellenza rappresentino una componente essenziale della strategia di Volotea: “La solida partnership con aziende come Airbus, GE e adesso Atitech è uno degli elementi vincenti della nostra continua e solida crescita”. Un’alleanza ancora più strategica in virtù del Piano della compagnia aerea di rafforzare la propria presenza nel Belpaese, con particolare focus sulla Campania: “Abbiamo obiettivi ambiziosi e puntiamo a consolidare, volo dopo volo, la nostra attività sul mercato italiano, che ha sempre avuto per Volotea un’importanza assolutamente strategica. Ma non solo: l’accordo rappresenta un ulteriore tassello importante per la nostra presenza a Napoli, un territorio in cui continueremo a investire e che si conferma anche per questo 2024 un punto focale per il nostro business”. Alle dichiarazioni di Muñoz ha fatto eco Gianni Lettieri, che ha sottolineato la portata storica di questa intesa tra due realtà di spicco del settore della mobilità aerea: “Questo accordo consolida il legame di Volotea con la città di Napoli e con il nostro Paese, conferma la qualità del progetto industriale di Atitech e, infine, unisce due grandi tradizioni dell’aviazione civile europea”.