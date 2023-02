Diverse migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione a Berlino per dire basta alla guerra in Ucraina, davanti alla Porta di Brandeburgo.

E a prendere la parola fra gli applausi sono state le due promotrici di una "mobilitazione per la pace" che ha fatto e farà discutere in Germania: si tratta infatti di Sara Wagenknecht, notissima esponente della Linke, il partito della Sinistra, e dell'attivista per i diritti delle donne, Alice Schwarzer.

E se nel bilancio della polizia a sfilare ci sarebbero state 13 mila persone, per le organizzatrici a favore di un negoziato fra le parti in conflitto, questo sabato nella capitale tedesca sarebbero stati almeno in 50 mila. Alla manifestazione hanno preso parte anche esponenti dell'ultradestra di AfD di Alice Weidel, su posizioni assai vicine alla Sinistra oltranzista, ma la Schwarzer e la Wagenknecht avevano esplicitamente chiesto di rinunciare a ogni vessillo di partito, nell'intento di promuovere una manifestazione della gente.