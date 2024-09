L’Eternal City Motorcycle Show 2024 ha celebrato la sua 8ª edizione a Roma, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli appassionati di moto e auto customizzate.

Quest’anno l'evento si è svolto per la prima volta al Roma Convention Center "La Nuvola", un’innovativa struttura progettata dagli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas, che ha offerto una cornice moderna e futuristica all’esposizione.

La personalizzazione è stata il cuore dell’evento, con una vasta gamma di moto special, realizzate dai migliori preparatori italiani e internazionali.

Le proposte spaziavano dalle classiche bagger agli iconici chopper ai minimalisti bobber. Ogni moto esposta raccontava una storia di creatività e passione, mettendo in luce la maestria artigianale di chi lavora nel mondo della customizzazione.

Un’ampia sezione è stata dedicata anche alle auto americane personalizzate, con esemplari di kustom cars e hot rod che hanno incantato i visitatori.

Tra le sorprese, anche auto europee come i Volkswagen Maggiolini e una Fiat 128 customizzata, capaci di competere in originalità e attenzione ai dettagli. I car club storici come romani hanno partecipato come di consueto, contribuendo a mantenere vivo lo spirito dell'evento.

Non sono mancati momenti dedicati agli scooter italiani, con un contest riservato a Vespa e Lambretta, vere icone del made in Italy.

L’evento ha offerto inoltre numerose novità in fatto di accessori, abbigliamento e gioielli per i biker, sottolineando l’attenzione anche agli aspetti più lifestyle del mondo delle due ruote.

In sintesi, l’Eternal City Motorcycle Show si è confermato un evento di riferimento per il mondo della personalizzazione di moto e auto, offrendo un’occasione unica per ammirare creazioni straordinarie e per incontrare una comunità unita dalla stessa passione.