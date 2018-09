Touch Down chiude la stagione all'Hï Ibiza e fa scatenare Gangstar di Cathy Guetta

Touch Down, l'urban party creato da Ale Zuber e Level Up Milano, chiude in bellezza la stagione estiva con un party decisamente eccellente.

Lunedì 3 settembre infatti i tanti dj e gli artisti della festa hanno fatto muovere a tempo l'Hï Ibiza, senz'altro una delle disco di riferimento in tutto il mondo. Parliamo del party Gangstar, grande successo sull'isola quest'estate, un evento curato da Cathy Guetta, regina della nightlife a Ibiza e non solo. In console, nella zona Club di Hï Ibiza, troviamo tra gli altri molti dei talenti di Level Up, primo tra tutti Ale Zuber, ormai uno dei dj di riferimento a Ibiza e non solo. Con lui due dj girl in ascesa verticale come Dj Aldivas, Dj Aniram e pure un altro talento come Dj Dropsy. Al microfono, sul palco, con la sua grande energia, ecco infine Don Cash, un MC italiano capace pure di far scatenare un pubblico internazionale come quello di Ibiza.

Touch Down è nato ad Ibiza, l'isola della musica, a maggio 2017. Ogni martedì dell'estate 2018 con i suoi dj e le sue performer fanno muovere a tempo l'Africana - Praiano (SA) mentre il giovedì il party si sposta al Set Beach - Platamona (SS). Ogni artista Touch Down propone una sua versione del sound di un party ormai consolidato in cui le sonorità decisamente urban (hip hop, r'n'b) si mescolano a ritmi americani e britannici.

https://www.facebook.com/touchdownibiza

www.levelupmilano.it