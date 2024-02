Un'occasione unica per la Valtellina: Il Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina è ufficialmente diventato Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Un accordo che assume una particolare rilevanza per il territorio valtellinese, offrendo una straordinaria vetrina internazionale per i suoi prodotti tipici e la sua cultura gastronomica.

La Valtellina a tavola con il mondo: L'accordo prevede diverse iniziative volte a promuovere i sapori della Valtellina ad un pubblico globale. Tra queste, la presenza del Distretto Agroalimentare all'interno del Villaggio Olimpico, la partecipazione ad eventi e manifestazioni collaterali alle Olimpiadi, e la realizzazione di campagne di comunicazione dedicate.

Un impegno per la sostenibilità: La collaborazione tra il Distretto Agroalimentare di Valtellina e il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si basa anche su un comune impegno per la sostenibilità. Il Distretto si impegna a promuovere una produzione alimentare responsabile e a basso impatto ambientale, in linea con i valori olimpici.

Un'occasione per la crescita del territorio: La partecipazione alle Olimpiadi rappresenta un'occasione imperdibile per la Valtellina per far conoscere al mondo le sue eccellenze agroalimentari e per attrarre nuovi turisti e investitori. L'accordo con il Comitato Organizzatore è un primo passo importante in questa direzione.

Oltre 100 prodotti tipici: Il Distretto Agroalimentare di Valtellina vanta una ricca tradizione enogastronomica, con oltre 100 prodotti tipici, tra cui i celebri pizzoccheri, il bresaola, i formaggi Bitto Storico e Casera DOP, e i vini Valtellina Superiore DOCG.

Un territorio da scoprire: La Valtellina non è solo sapori, ma anche paesaggi mozzafiato, montagne innevate e borghi pittoreschi. Un territorio ideale per gli amanti dello sport e della natura, che durante le Olimpiadi potrà vivere un'esperienza indimenticabile.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 saranno un evento di grande portata, non solo per l'Italia ma per tutto il mondo. La Valtellina, con il suo Distretto Agroalimentare di Qualità, è pronta a giocare un ruolo da protagonista.