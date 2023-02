Le ultime notizie dal fronte ucraino sono preoccupanti. Secondo fonti d’intelligence, la Russia avrebbe iniziato a dispiegare navi e sottomarini con armi nucleari tattiche nel Mar Baltico e starebbe ammassando caccia al confine con l’Ucraina.

Gli Stati Uniti hanno intercettato quattro aerei da guerra russi vicino all’Alaska. La Norvegia ha annunciato di fornire all’Ucraina otto carri armati e altri equipaggiamenti militari.

La Commissione europea ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia, che saranno adottate entro il 24 febbraio, anniversario dell’invasione dell’Ucraina.

La Russia ha accusato gli Usa di aver fatto esplodere il gasdotto Nord Stream 2 e ha chiesto una riunione d’urgenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu.

Intanto si fa sempre più critica la situazione nel Donbass con le forze ucraine che lungo la linea del fronte nel Donetsk combattono metro per metro contro l’esercito russo, che ha intensificato l’offensiva per riuscire a ottenere un successo significativo in vista del primo anniversario dell’invasione.

Oggi, Zelensky ha dichiarato che le aree in cui la battaglia è più intensa sono quelle di Bakhmut e Vuhledar nell'oblast di Donetsk, e che i soldati ucraini stanno resistendo e infliggendo numerose perdite alle forze russe. Il presidente ucraino ha definito la città di Bakhmut "una fortezza vivente", che sta permettendo alla nazione di preparare le sue truppe alla controffensiva per la liberazione dei territori occupati dai russi.

Mentre il commissario Ue Borrell invitava i Paesi dell'Unione a inviare i propri carri armati in Ucraina Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, nel frattempo, oltre a frenare sull'invio di caccia a Kiev, almeno per quanto riguarda la Germania, oggi ha fatto sapere che gli alleati non saranno in grado di fornire all'Ucraina due battaglioni completi di Leopard 2 come promesso in precedenza, a causa di prolblemi di manutenzione.

La Svezia, intanto, ha dichiarato di aver preso in considerazione la richiesta dell'Ucraina relativa all'invio di aerei da combattimento. Il Paese nordico ha ricevuto una richiesta dall'Ucraina per il trasferimento dei caccia Gripen, ha detto oggi il ministro della Difesa svedese Paul Johnson, aggiungendo però che tali aerei sono anche essenziali per la difesa della Svezia.