Miss Italia 2018, Diletta Leotta rivela: “Ora conduco il concorso di bellezza ma anni fa non passai neanche le selezioni”

Diletta Leotta si prepara a condurre l’edizione 2018 di Miss Italia ma qualche anno fa c’era anche lei tra le ragazze in corsa per il titolo di più bella d’Italia. Ma all’epoca, Diletta era stata scartata senza neanche arrivare alla finale.

In un’intervista al settimanale Oggi, la giornalista volto di Dazn ha raccontato l’esperienza: “Nel 2009 non ero ancora maggiorenne. Scelsi di partecipare alle selezioni perché, come molte ragazze della mia età, pensavo che potesse trasformarsi in un trampolino di lancio, una prima occasione importante per farmi notare e dare inizio al mio percorso nel mondo del giornalismo e dello spettacolo”.

E ha poi spiegato: “La prova consisteva in una breve sfilata, accompagnata da un tappeto musicale, che avrebbe dovuto trasformarsi, nel finale, in un piccolo balletto. Non credo proprio di essere portata per la danza.

All’epoca la cosa mi metteva alquanto in imbarazzo. Speravo che, recitando una poesia, mi avrebbero fatto comunque i complimenti. Le dico solo che davanti ai giudici mi misi a declamare in inglese un testo di Emily Dickinson.

Diciamo che era uno strano inglese declinato alla siciliana. I giudici erano attoniti, immagino che dopo si fecero delle grasse risate. Sta di fatto che qualche ora dopo, quando ci chiamarono per dirci chi era passata e chi no, il mio numero, il 16, non venne pronunciato.”