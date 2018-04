Vola la nuova Nissan LEAF nel Vecchio Continente!

Lo scorso mese di marzo la nuova auto 100% elettrica di Nissan, LEAF 2018, ha fatto registrare dei numeri record in Europa, USA e Canada dove, in totale, sono state vendute oltre 11mila unità!

Un risultato eccezionale per la rinnovata vettura nipponica a zero emissioni, che (in attesa dell'arrivo della Tesla Model 3) si è lasciata alle spalle le dirette rivali Opel Ampera-e e Hyundai IONIQ Electric.

Questi numeri ci dimostrano che il mercato delle auto elettriche sta diventando sempre più importante... senza considerare che a breve Nissan LEAF sarà disponibile anche per il mercato cinese.