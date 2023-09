Si è svolta nell’aula consiliare la riunione promossa dal GAL Pesca “Golfo di Patti”, che vede presente anche la città di Milazzo per discutere sulla progettualità da portare avanti a partecipare all’avviso pubblico del dipartimento regionale della Pesca mediterranea.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco Pippo Midili, l’Assessore allo Sviluppo economico Maurizio Capone, il Presidente del Consorzio Franco Genovese e la Marineria di Milazzo e dell’hinterland tirrenico, rappresentata da Nino Accetta, oltre ad associazioni di categoria e pescatori. Presenti anche rappresentanti dell’Area marina protetta. /p>

«Si tratta di una opportunità importante – ha detto Midili –perché si possono dare risposte concrete al territorio proponendo delle progettualità, che, siamo certi, l’Assessorato regionale della Pesca andrà a supportare con le risorse a disposizione. Ho sottolineato l’importanza di strutturarci come GAL per essere tra coloro che potranno ottenere le somme, quasi 3 milioni di euro, per avviare un processo di sviluppo sociale ed occupazionale dell’area di riferimento, con un particolare attenzione alla nostra marineria di Vaccarella tutelando sempre l’ambiente. /p>

Vi sono anche altre risorse disponibili dalle varie linee di finanziamento nazionali ed europee». Del finanziamento complessivo previsto dalla Regione, il 60% sarà dedicato esclusivamente alla Marineria, mentre il 40% potrà essere utilizzato per la realizzazione di opere infrastrutturali e la promozione turistica dei territori. /p>

La proposta progettuale, che riunisce le esigenze di tutti i Comuni e gli Enti facenti parte del F.L.A.G. (Fishieries Local Action Groups) di Patti, dovrà essere presentata entro il prossimo 20 settembre e – come ha sottolineato il presidente Franco Genovese – punterà su attività produttive legate all’ambiente marino che ne utilizzano le risorse nel rispetto dell’ecosistema, promuovendo così la crescita economica della filiera ittica; ma anche attività legate alla ricerca, regolamentazione e tutela ambientale o attività ricreative connesse al turismo. Sabato 9 settembre è previsto un altro incontro operativo a Barcellona.