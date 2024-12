In Sardegna, Veneto e in Corsica è stata eseguita un’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, condotta da personale del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria e della Polizia di Stato, in relazione alle presunte responsabilità relative all’evasione del boss foggiano Marco Raduano, il 24 febbraio 2023 dal carcere nuorese “Badu e Carros”, e all’agevolazione della successiva latitanza.

Nello specifico, lo scorso 4 dicembre nelle province di Nuoro, Sassari e Venezia, nonché in Corsica, personale della Polizia Penitenziaria e della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere a carico di quattordici soggetti, indagati, a vario titolo, per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena, aggravati dall’agevolazione famosa in favore del clan foggiano Raduano, nonché per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.