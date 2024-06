Quest’anno, Azzurra Music, storica etichetta veneta, una delle più importanti case discografiche indipendenti italiane, festeggia il traguardo dei 30 anni di attività, nel campo della produzione e diffusione di musica registrata. Nei tre decenni, ha lavorato con grandi nomi della musica italiana, artisti del territorio e talenti emergenti. Ha organizzato festival, eventi culturali, iniziative e firmacopie, in varie location. Si è aperta a nuovi orizzonti, entrando nell’editoria e implementando l’ambito digitale, cercando di stare sempre al passo con i tempi.

Sin dalla prima metà degli Anni ’90, Azzurra Music, fondata da Marco Rossi, a Pastrengo (Verona), nel 1994, è stata un punto di riferimento, per artisti, musicisti e interpreti di musica, di tutti i generi, e per gli addetti ai lavori del territorio veneto.

L’azienda ha saputo rimanere rilevante, negli anni, evolvendosi e modificando, profondamente, la sua natura originaria, per trasformarsi in una vera e propria entertainment company.

In questi tre decenni, ha venduto milioni di dischi, puntando sui grandi nomi della musica italiana e non solo come Patty Pravo, Al Bano, Gino Vannelli, Dodi Battaglia, Riccardo Fogli, Bobby Solo, Tosca, Maurizio Vandelli, Edoardo Vianello, Ricchi e Poveri, Shel Shapiro, Marcella Bella, The Rockets, Alberto Fortis, Rossana Casale, Vittorio De Scalzi. Ha investito nella canzone d’autore, producendo album con nomi storici quali Bruno Lauzi, Sergio Endrigo e tantissimi altri, arrivando fino al Festival di Sanremo (con Tosca, nel 2007 e con Al Bano, nel 2011).

Ha saputo ritagliarsi una solida presenza nella realtà musicale territoriale. L’attenzione data, in particolar modo, ai musicisti e artisti, del proprio territorio, ha fatto sì che, attorno all’attività dell’etichetta, si formasse e sviluppasse un importante movimento creativo, in grado di sostenere gli artisti: la band veneziana Le Orme (è di Azzurra, l’importante album del loro ritorno sulle scene nel 1997, “Il Fiume”, che ottenne il Disco d’Oro), la trevigiana Donatella Rettore, Rudy Rotta (compianto bluesman veronese, tra i più quotati in Europa), Massimo Bubola (raffinato cantautore veronese, di cui si ricorda la collaborazione con De André), i veneziani Pitura Freska (di cui ha rilanciato l’intero catalogo e collaborato, in seguito, ai progetti personali di Skardy e Furio), la band veneziana dei Batistococo, la padovana Bottega Baltazar, la veronese Grazia De Marchi, il Maestro Diego Basso e la sua orchestra (spesso, presente in tv, quando si tratta di manifestazioni canore).

L’etichetta ha sempre dato spazio anche a giovani emergenti, talenti meno conosciuti alle masse che, grazie alla collaborazione con Azzurra Music, hanno acquisito grande popolarità, tra gli addetti ai lavori del settore: Mauro Ottolini, musicista e quotato arrangiatore (per Negramaro, Vinicio Capossela, Marco Mengoni, Raphael Gualazzi), Bruno Marini (tra i grandi sax baritoni a livello internazionale), Peo Alfonsi (chitarrista veronese di Al Di Meola), Vanessa Tagliabue Yorke, Karin Mensah, Luca Olivieri (stimato chitarrista rock e country). Da non scordare le pluridecennali produzioni nel Jazz, con artisti italiani ed internazionali del livello di Archie Shepp (inventore del Free Jazz), Benny Golson, Bobby Durham, Jimmy Cobb (uno dei “Fab Four” di “A Kind of Blue”), Massimo Faraò e, ultimamente, Paolo Di Sabatino e Antonio Faraò.

Nell’ottica di implementare il ventaglio di offerta, l’azienda ha, negli ultimi tempi, allargato il proprio campo d’azione alla stampa e diffusione di libri dedicati ad artisti e personaggi (non solo musicali), tramite la narrazione della loro storia e carriera. Una pubblicazione, curata da Azzurra Publishing, è il volume "Un Uomo, Una Bicicletta", con protagonista il campione di ciclismo Francesco Moser.

Ha, inoltre, sviluppato i propri canali digitali. Ad esempio, è leader nel mercato italiano, su YouTube, con il canale dedicato al Jazz. https://www.youtube.com/@PLAYaudioTheSmoothJazzChannel

Le ultime uscite discografiche, in queste settimane, riguardano Tony Esposito, con il remix di “Kalimba De Luna”, a 40 di distanza dal successo internazionale, di questo brano, e un lavoro di cinquanta brani dei più importanti cantautori italiani interpretati, in chiave jazz, da Grazia Di Michele.

Gli investimenti incessanti e la costante ricerca, di un adattamento alle mutate condizioni di mercato, hanno permesso, alla Azzurra Music di Marco Rossi e a tutto il suo team, di crescere costantemente e di arrivare a 30 anni, con ancora con tante idee e circondati da artisti e addetti ai lavori affezionati.

http://www.azzurramusic.it/