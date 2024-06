Un anno più che mai importante , il 2024 e' davvero un'annata da celebrare e incorniciare per Antonio Goeldlin .L'imprenditore ha compiuto 50 anni e festeggia anche ben 35 anni di attività lavorativa per La Goeldlin Collection che rappresenta una grande Storia di trascinante successo Imprenditoriale. Fondata nel 1989 da Antonio Goeldlin, la Goeldlin Collection è nata come una piccola bottega artigianale, distinguendosi fin da subito per l’attenzione ai dettagli, la qualità dei tessuti e la costante ricerca stilistica. Grazie a queste caratteristiche e alla grande duttilità nel soddisfare le richieste dei clienti, l'azienda è rapidamente diventata una delle realtà leader in Campania nel settore dell'abbigliamento professionale.

L’azienda offre una vasta gamma di prodotti, tra cui abbigliamento antinfortunistico, indumenti tecnici certificati CEE, abiti per protezione civile e antincendio boschivo, abbigliamento ad alta visibilità, ignifugo, e antiimpigliamento. Inoltre, la Goeldlin Collection produce indumenti per il settore alberghiero e sanitario-ospedaliero, tutti disponibili in una vasta gamma di colori e accessori.

Antonio Goeldlin, il fondatore e amministratore unico della società, ha iniziato il suo percorso imprenditoriale a soli quindici anni, quando ancora studiava per diventare odontotecnico. Fin da giovane, Antonio ha mostrato uno spiccato spirito imprenditoriale, che lo ha portato a creare una rete di vendita di camici professionali per i suoi compagni di scuola e insegnanti. Questa iniziativa iniziale è stata il trampolino di lancio per quella che sarebbe diventata la Goeldlin Collection.

Nonostante non provenisse da una famiglia di imprenditori, Antonio ha sviluppato autonomamente la sua vocazione imprenditoriale. Grazie alla sua creatività e al suo carattere avventuriero, è riuscito a trasformare un’idea in una realtà di successo, superando anche le iniziali resistenze familiari. Dopo aver completato gli studi e conseguito una Laurea in Scienze e Discipline Motorie, Antonio ha continuato a dedicarsi alla sua passione per l’imprenditoria, determinato a non conformarsi a una vita lavorativa monotona.

Oggi, la Goeldlin Collection è un'azienda affermata, con solide fondamenta a Nola, all'interno del Cis, e sta già espandendo il suo mercato a livello nazionale.

Antonio Goeldlin può guardare con orgoglio e grande soddisfazione ai risultati ottenuti finora, ma il suo obiettivo è continuare a crescere e a espandere il bacino di utenza della sua azienda. La Goeldlin Collection, con la sua capacità di adattarsi alle esigenze del mercato e di offrire prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, è destinata a diventare un punto di riferimento sempre più importante nel panorama dell’abbigliamento professionale.