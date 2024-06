Dal 27 al 30 giugno, Castellammare del Golfo si animerà con la prima edizione di “Gustorie di Sicilia”, un evento che celebra la cultura e la gastronomia dell'isola. Organizzato dal Comune di Castellammare del Golfo in collaborazione con l'agenzia Feedback, l'evento trae ispirazione dal recente riconoscimento della Sicilia come Regione europea della gastronomia per il 2025.

Un viaggio tra sapori e cultura

Quattro giorni di immersione nella gastronomia e nella cultura siciliana, con degustazioni, spettacoli e racconti che si terranno nelle principali piazze del centro storico. Piazza Petrolo e Piazza Madrice saranno i fulcri delle attività culinarie, offrendo specialità locali ogni sera dalle 18 fino a mezzanotte.

Degustazioni per tutti i gusti

A Piazza Petrolo, i visitatori potranno gustare primi piatti siciliani come il cous cous alla nostrana con pesce, il cannellone “ncaciato” e il timballo di anelletti al forno. Piazza Madrice sarà dedicata allo street food, con delizie come arancinette al nero di seppia, panelle, crocché e fish burger con porchetta di pesce spada. Il dolce finale, con cannoli, sfince e cassatelle con ricotta, sarà disponibile nuovamente a Piazza Petrolo. Le degustazioni, curate dal ristorante Mirko’s e dal bar Bonventre, saranno accessibili con ticket da 5 e 10 euro, comprensivi di un calice di vino.

Competizione culinaria: Ristogustorie

Durante l’evento, si terrà anche “Ristogustorie”, una competizione tra i ristoranti locali, organizzata in collaborazione con Conad. I ristoranti partecipanti offriranno menù speciali preparati con prodotti della linea Sapori & Dintorni Conad, celebrando la tradizione culinaria siciliana. I visitatori potranno votare i loro piatti preferiti tramite smartphone, e i due ristoranti con i punteggi più alti si sfideranno domenica 30 giugno sul palco di Piazza Petrolo. Tra i partecipanti ci sono Nescy Bistrot & Street food, Grani da re Pizzeria e ristorante, Al Burgo, Rosmarina, Red Pepper Sicilian Steakhouse e Coccio Cucina territoriale.

Conversazioni sulla sicilianitudine

Ogni giorno a Piazza Castello, la giornalista Stefania Renda guiderà conversazioni sulla cultura siciliana, promosse da Banca Don Rizzo. Tra gli ospiti d'eccezione ci saranno Stefania Auci, autrice della saga dei Florio, e Paolo Briguglia, interprete di Ignazio Florio nella serie “I Leoni di Sicilia”. Sabato 29 giugno, Giuseppina Torregrossa presenterà il suo libro “Stivali di velluto”, un giallo ambientato a Palermo nel 1977.

Musica e racconti a Piazza Madrice

Piazza Madrice offrirà spettacoli unici che intrecciano musica e racconti, evocando leggende e tradizioni siciliane per incantare i visitatori.

Spettacoli gratuiti a Piazza Petrolo

Le serate si concluderanno con spettacoli gratuiti a Piazza Petrolo. Giovedì 27 giugno, il cantautore Alessio Alessandra presenterà il suo ultimo lavoro “Cerco l’Uomo”. Venerdì 28 sarà la volta della comicità di Antonio Pandolfo, i 4 gusti, Marco Manera, Giovanni Cangialosi, Stefano Piazza e Marcello Mandreucci. Sabato 29, Roy Paci & Aretuska porteranno la loro musica coinvolgente, mentre domenica 30 giugno Lello Analfino e Salvo Piparo chiuderanno l’evento con una grande esibizione finale.

Ospiti di rilievo

Tra gli ospiti speciali, Stefania Auci, Paolo Briguglia e Giuseppina Torregrossa arricchiranno l'evento con le loro opere e racconti, offrendo una visione profonda e autentica della cultura siciliana.

“Gustorie di Sicilia” si prospetta come un’esperienza indimenticabile, unendo sapori, storie e tradizioni in un’atmosfera di festa e condivisione.

Per maggiori dettagli, il programma completo è disponibile sul sito www.gustoriedisicilia.it.

(Calogero La Vecchia)