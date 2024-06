Tra i nomi delle illustri ricercatrici nominate nell’indice “Top Italian Women Scientists 2024” curato da Fondazione Onda c’è anche quello di Susanna Esposito , Direttrice della Clinica Pediatrica e docente presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, che si è distinta per i numerosi contributi nell’ambito della pediatria e dell’infettivologia.



Susanna Esposito è tra le “Top Italian Women Scientists” selezionate da Fondazione Onda

Susanna Esposito è stata inserita nella lista delle “Top Italian Women Scientists 2024” stilata da Fondazione Onda: l’evento, tenutosi presso Palazzo Pirelli a Milano, ha testimoniato il prezioso contributo della professoressa nella ricerca scientifica attraverso studi e pubblicazioni. Il prestigioso elenco, creato nel 2016, include ricercatrici che hanno dimostrato una notevole produttività scientifica e un elevato numero di citazioni, valorizzandone dunque l’impatto significativo nel campo biomedico, clinico e delle neuroscienze. Il Club “Top Italian Women Scientists” mira a promuovere il ruolo delle donne nella ricerca e a ispirare le giovani generazioni a seguire le loro orme. L’adesione a questo club è riservata alle scienziate italiane di maggior rilevanza, con un H-index pari o superiore a 60, un indicatore che misura sia la produttività che l’influenza delle loro pubblicazioni scientifiche nel tempo.



Susanna Esposito: il percorso professionale

L’inclusione di Susanna Esposito è legata ai suoi numerosi contributi in ambito pediatrico e infettivologico, nonché alla sua attività di divulgazione e sensibilizzazione in questi ambiti. Oltre alla ricerca, la professoressa tutela quotidianamente la salute dei pazienti (specialmente tra i più piccoli) in qualità di Direttrice della Clinica Pediatrica dell’Ospedale di Parma. Come docente, contribuisce alla formazione di nuove generazioni di medici e specialisti. Infine, Susanna Esposito opera anche come Presidente dell’Associazione Mondiale per le Malattie Infettive e i Disordini Immunologici (WAidid) e Presidente della Sezione Emilia Romagna del SIPPS (Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale).