La musica ha da sempre il potere di narrare storie, emozioni e visioni e "That Will Be Paradise", il nuovo singolo dei Rue de Paradis, non fa eccezione. Questo brano affronta la delicata evoluzione dell'amore attraverso le diverse fasi della vita, da quella infantile, centrata sulla famiglia, a quella adulta, maturata attraverso esperienze personali.

Ma, al di là delle note e delle parole, esiste un racconto visivo, e a questo si dedica Matteo Turco, l'artefice del videoclip. Turco, alla menzione del concetto di trasformazione amorosa, si è trovato immerso in una riflessione: "Chissà se esistono i colori dell'amore?"

La sua ricerca in rete lo ha condotto per caso su "ANIMA.TV", dove Cesare Peri delinea una connessione tra i sette colori dell’amore e i sette chakra spirituali. Sette colori, sette chakra, sette stadi dell'amore. Nel videoclip, ciascun chakra è rappresentato da dipinti realizzati in puntinato ("dot art") creati dal regista stesso, mentre il cantante, attraverso l'uso dei "mudra", incarna simbolicamente ogni chakra con precisi gesti delle mani e del corpo.

Ma qual è il colore che unisce e rappresenta la quintessenza dell'amore? E quale colore emerge quando si combinano tutti e sette colori dei chakra? Il bianco, emblema di purezza e amore incondizionato, che permea ogni inquadratura del video. Nel videoclip, il colore rosa rappresenta la fusione della passione intensa del rosso con la purezza del bianco, dando vita all'essenza della tenerezza che distingue l'amore tra due innamorati. Questa tonalità evoca altresì sentimenti di affetto e amicizia. Ecco perché il videomaker ha deciso di accentuarla sui volti dei componenti della band, simbolo dei valori che essi rappresentano.

Dal punto di vista musicale, "That Will Be Paradise" è una ballad che fonde con maestria dolcezza e intensità. Le chitarre delicatamente accarezzate trasportano l'ascoltatore in un viaggio emotivo, mentre l'essenza rock amplifica la forza del testo. Dietro le quinte, la precisione e l'esperienza di Nico Odorico, di Angel’s Wings Recording Studio, assicura una produzione audio impeccabile.

"That Will Be Paradise" non è solo una canzone, ma un'esperienza multisensoriale. Una fusione di suoni, colori e emozioni che invita l'ascoltatore a riflettere sull'essenza dell'amore e sulla sua trasformazione attraverso il tempo.