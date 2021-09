Domina Zagarella Sicily a Santa Flavia (Palermo) è un'oasi di relax e divertimento, anche a settembre 2021. Mare da sogno, piscine, ristoranti e uno scenario che rilassa, non passare settimane o weekend di totalre relax in questo resort d'eccellenza è impossibile, soprattutto se si sceglie l'opzione D-Club, che dà diritto a vacanze e relax per tutta la vita.

Tra tanti ospiti, a Domina Zagarella, ecco Giovanni Ciacci, celeberrimo personaggio tv, che qui si rilassa con amici come Justine Mattera, che qui ha presentato il suo libro, o Valeria Marini, che a Ferragosto ha fatto emozionare e divertire gli ospiti del resort con veri e propri show.

Manuel Dallori, corporate entertainment director di Domina, ha poi collaborato ad organizzare un divertente scherzo alla bella Valeria, che presto vedremo in tv, a Le Iene. "Conoscendo bene Valeria, mi sono occupato della la parte logistica dello scherzo. Con la Iena Stefano Corti, anche lui nostro ospite a Domina Zagarella Sicily e gli autori del programma abbiamo pensato a qualcosa che potesse davvero far divertire... e siamo davvero contenti del risultato", acconta sorridendo Manuel Dallori.

In effetti, a giudicare dai video di anteprima che si trovano su Instagram, sembra proprio che l'obiettivo sia stato raggiunto. E che anche la vittima dello scherzo alla fine si sia divertita, visto che l'auto ironia non le manca.

"Mentre Valeria Marini era ospite del nostro resort, Giovanni ha inscenato una trattativa per una sua presenza alla fantomatica 'Sagra dello Scorfano Beddu'. Giovanni avrebbe condotto una serata durante quest'evento e Valeria sarebbe stata l'ospite d'onore... il problema è che la sagra era deserta o quasi... ", conclude Manuel Dallori, senza giustamente svelare troppo di quel che vedremo in TV a Le Iene.