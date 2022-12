Venere è il secondo pianeta del nostro sistema solare ed è quello che più si avvicina alla Terra, ecco perché in certe notti lo vediamo così bello e splendente, proprio come l'amore che rappresenta. Questo significa che, a seconda del segno zodiacale in cui si trova al momento della nostra nascita, Venere descrive come esprimiamo i nostri sentimenti, il tipo di relazione che abbiamo, da chi, in che modo e perché siamo attratti dagli altri.

Siccome Venere orbita costantemente vicino al Sole, la vedremo sempre a non più di due segni di distanza dalla "Stella madre". Quindi, è ovvio che sapere come questi due astri si relazionano in merito alla nostra mappa astrale ci può essere davvero molto utile.

Un'altra segnalazione importante su Venere, astrologicamente parlando, è che può essere considerata come la Stella del mattino o della sera, a seconda se si trova rispettivamente nel segno antecedente al nostro Sole natale oppure in quello conseguente. Se la vediamo prima del nostro segno, si dice "Stella del mattino", in questo caso ci rende più romantici. Molto probabilmente saremo noi a prendere l'iniziativa. Quando Venere oltrepassa il nostro tema natale, si dice "Stella della sera", in questa situazione, la nostra carica sentimentale e affettiva diminuisce, per cui siamo propensi più a ricevere che a dare, perciò, aspetteremo che l'altro/a faccia il primo passo.

Nel momento in cui Venere transita nella nostra area zodiacale, ci spinge a creare una relazione che corrisponda esattamente alle caratteristiche naturali del nostro segno solare. Questo perché quando il Sole e Venere si trovano nello stesso segno, c'è una precisa correlazione tra la nostra personalità e il tipo di relazione che stiamo cercando. In questa condizione riusciamo ad esprimere più facilmente ciò che abbiamo nel cuore. E non solo, perché tendiamo a cercare persone simili a noi, in questo modo abbiamo maggiori probabilità che la relazione duri nel tempo.

Vuoi sapere qual è la tua combinazione Sole / Venere?

L'astrologia può aiutarti a capire in che modo ti connetti con gli altri. Come Venere può spingerti a dare e ricevere affetto. Qual è il tuo modo di amare; chi o cosa ti dà piacere e chi o cosa ti attrae. Se vuoi scoprire come si relaziona Venere nel tuo tema natale non devi fare altro che continuare a leggere...