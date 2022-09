Si è concluso il 10 settembre 2022 il III Congresso Internazionale di Catechesi in Vaticano, organizzato dal Dicastero per l’evangelizzazione.

https://youtube.com/shorts/uyEFpuFGTjQ?feature=share

Mille quattrocento catechisti sono stati presenti a Roma per quello che è considerato un mondo vasto e variegato che in questa speciale occasione è stato rappresentato da delegati provenienti da 82 paesi.

Il Papa si è rivolto ai Catechisti ricordando di aver istituito nel 2021 il Ministero della Catechesi, provvedimento preso in autonomia, con Lettera Apostolica in forma di «MOTU PROPRIO».

Con l’istituzione di un ministero Francesco ha inteso dare valore a un ruolo che non è, e non deve essere, marginale nella vita della Chiesa e delle singole comunità. Francesco ha voluto ricordare i suoi catechisti che nel 1943/44 lo prepararono per la comunione.

“Quando c’è un buon catechista lascia la traccia” - ha detto il Papa.