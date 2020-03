Il sud Italia viene sempre dipinto nelle sue sfumature negative: si parla spesso di una situazione economica difficile, delle difficoltà burocratiche, delle ristrettezze nell’accesso al credito. Ci sono però anche aspetti positivi, di cui si parla molto meno. Per esempio, bisogna tenere in considerazione che, nel 2019, buona parte delle nuove imprese italiane sono nate proprio nel mezzogiorno, con un saldo fra le imprese che hanno aperto e chiuso i battenti decisamente positivo. Alcuni segnali positivi cominciano quindi a filtrare.

In questo contesto si inserisce Erfo S.p.a., società nata a Messina nel 2013 per iniziativa di Alex Cutè, che, nel corso del tempo, è diventata una delle società di riferimento in Italia per la formulazione e produzione di integratori alimentari. La società è stata insignita del titolo di “organismo di ricerca” da parte del Ministero dell’Istruzione ed è attualmente partner dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, al fine di sviluppare nuove tecnologie e ricerche.

Oltre a questo, Erfo S.p.a. svolge le attività tipiche della consulenza ai privati nell’ambito del dimagrimento naturale. Tutto ciò, grazie al marchio di proprietà DiètNatural, che conta più di 110 centri di nutrizione e dietetica in Italia, tutti in franchising.

Tramite i suoi centri, Diètnatural fornisce quindi ai privati tutto il necessario per perdere peso in modo veloce e naturale, con un focus particolare sulla qualità dei servizi e prodotti forniti. Non a caso, la società produce direttamente gli integratori venduti nei propri centri.

Diètnatural mette inoltre a disposizione dei clienti i propri consulenti qualificati, oltre che un’importante serie di esami e test, al fine di misurare alcuni parametri vitali e di salute dei clienti, così da poter cucire su misura ciascun programma di nutrizione e dimagrimento.

Il percorso di crescita di Erfo S.p.a., soprattutto all’inizio, non è stato però dei più semplici. “Inizialmente l’avere sede a Messina non è stato un vantaggio, eravamo molto lontani dal mercato del nord Italia e non riuscivamo a coprirlo. Abbiamo pertanto deciso di aprire una sede Diètnatural anche a Milano. Così facendo, grazie alle giuste assunzioni e a qualche rischio che ci siamo presi, in meno di due anni siamo riusciti a raggiungere i 50 negozi a marchio DiètNatural” racconta Alex Cutè, Presidente di Erfo S.p.a. “La mia passione per la nutrizione? L’ho sviluppata fin dai tempi del Liceo, grazie a una professoressa che mi fece appassionare alle materie scientifiche. Per queste ragioni, nel pieno della crisi economica del 2013 ho deciso di fondare la mia azienda. Col senno di poi c’è voluto tanto coraggio e un pizzico di follia, ma in quel momento sono diventato imprenditore del dimagrimento naturale, come avevo sempre voluto” conclude Cutè.



Maggiori informazioni su Diètnatural:

Erfo S.p.a ha fatturato più di 5 milioni di euro nel 2019, con una crescita del 30% rispetto al 2018. Sempre nel 2019, la società è stata nominata “leader della crescita” dal Sole24ore, premio che viene conferito alle 400 società italiane che sono cresciute maggiormente negli ultimi quattro anni. Oltre a questo, dal gennaio 2020 l’azienda ha avviato una fase di sviluppo all’estero e, nel mese di Marzo, verranno aperti i primi centri Diètnatural in Spagna e in Francia, a Madrid e a Nizza.