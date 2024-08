C'è una splendida accoppiata di top dj in console alla Praja domenica 25 agosto alla Praja - Gallipoli, top club gestito da Musicaeparole. Sono Nicola Zucchi e Rudeejay.



Nicola Zucchi è tra i top dj italiani più stimati da clubber e colleghi. La sua energia e la sua classe in console si sentono forte e si sentono tutti. E' come una Porsche 911: vagamente retrò, sicuramente chic e sempre attuale. E' da sempre legato alla house anni '80 e '90 e continua a riproporre quel sound, sempre in modo nuovo... come fa Porsche con il suo modello 911. "Per me il dj è prima di tutto un collezionista di dischi che propone musica che magari non arriva subito a tutti, mica una star che dall'alto del palco dà la benedizione a tutti", racconta.



Centomila follower o quasi su Instagram, Ruddejay fa ballare chiunque, da sempre. La sua energia quando mixa in modo decisamente originale un pezzo con l'altro è semplicemente incontenibile e la sua carriera è ormai decisamente internazionale. Bolognese, è reduce da un'estate di grandi successo tra i top club italiani... e non solo. Rudeejay ha remixato brani di Martin Solveig, Bob Sinclar, Jonas Blue, Tujamo, Burak Yeter. Ha suonato in Europa, Asia ed America. Tra i suoi più grandi successi, le sue versioni di "The Rhythm is Magic", Children", "Show Me Love"... e pure l'avventura collettiva "The Drop", assieme a Tiësto, Da Brozz e Djs From Mars, senz'altro tra i progetti in studio di maggiore successo. Rudeejay è davvero una gemma preziosa del panorama dance italiano ed internazionale. Con la stessa carica ed intensità del giorno uno. Qui sta il segreto.



Ospiti internazionali, un nuovo show pazzesco e l'atmosfera incandescente della Praja - Gallipoli, aperta 7 notti su 7. E' questa l'estate 2024 della Praja, epicentro del divertimento più scatenato e colorato a Gallipoli e in Salento. Lo slogan scelto per la nuova stagione è Live the Dream, perché d'estate spesso i sogni diventano realtà. Soprattutto quando si balla con gli amici a due passi dal mare di Gallipoli, con top dj internazionali, come capita alla Praja.



Il club è l'anima della Praja. Il mainstage di tutti i grandi spettacoli live e dj set. Stare in pista è come sentirsi parte dello show, tra scenografia ed effetti speciali e servizi per tutte le esigenze. Vivere uno show alla Praja - Gallipoli è un'emozione indimenticabile. La Praja ha tante diverse zone in cui vivere la serata: Amamè, Kabana, Soqquadro, aree privè. Sono tutte diverse e in tutte si sta al centro della scena, quella della musica (elettronica, pop, etc) internazionale.



Che si balla alla Praja - Gallipoli ad agosto 2024 - 7 notti su 7



1/8 Bob Sinclar, Albertino @ Popfest c/o Praja

2/8 Fedez + BigMama Party

3/8 Gabry Ponte

4/8 Molella, Ludwig @ SuperSunday

5/8 Damante o @ Popfest

6/8 Villabanks @ Sottosopra

7/8 Rocco Hunt + VidaLoca

8/8 James Hype @ Popfest

9/8 Il Pagante + BigMama Party

10/8 Meduza

11/8 Tony Effe @ Sottosopra

12/8 Fred De Palma + Mamacita

13/8 Jake La Furia + SLF - SottosopraFest + Le Donatella

14/8 Steve Aoki @ Popfest

15/8 Bob Sinclar @Popfest

16/8 Drillionaire + BigMama

17/8 Jimmy Sax

18/8 Tony Effe @ Sottosopra

19/8 Damante

20/8 Guè @ Sottosopra

21/8 VidaLoca

22/8 Merk & Kremont

23/8 BigMama

24/8 Midnight Memories

25/8 Nicola Zucchi, Rudeejay

26/8 Cristian Marchi

27/8 Icy Subzero

29/8 Il Giovedì del Villaggio

30/8 BigMama

31/8 Sabato La Bella Vita



Praja - Gallipoli by Musicaeparole

Lungomare Galileo Galilei – Gallipoli, 73014

info +39 348 6297999



Sito ufficiale con tutti gli eventi in programma alla Praja - Gallipoli per l'estate '24

https://www.prajagallipoli.it/eventi/



Prevendite online Praja

https://www.ticketsms.it/location/PRAJA-GALLIPOLI

Social Praja - Gallipoli

https://www.instagram.com/prajagallipoli/

https://linktr.ee/prajagallipoli