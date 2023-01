A 7 minuti dal termine, all'Olimpico, la Lazio vinceva 2-0 sull'Empoli, grazie ai gol al 2' di Felipe Anderson, colpo di testa su angolo battuto da Luis Alberto, e al 54' di Zaccagni, che d'esterno anticipa l'uscita del portiere ospite.

La Lazio controlla la partita e sfiora il terzo gol prima con Milinkovic-Savic, a cui Vicario nega la gioia del gol deviando sul palo la conclusione da fuori, e poi con Immobile.

All'83' arriva la svolta. L'Empoli, dalla propria metà campo, avvia una bellissima azione di rimessa con Cambiaghi che dalla fascia serve Caputo sulla sinistra che riapre il risultato ritrovando il gol con la maglia dell'Empoli dopo 1.330.

Il gol del 2-2 arriva all'ultimo minuto di recupero, con Marin che raccoglie al limite dell'area una respinta della difesa laziale e con un forte tiro centrale supera Provedel, non ottimamente piazzato.

In classifica la Lazio sale a 31 punti, temporaneamente quinta, mentre l'Empoli adesso è 13° con 19.



Così Sarri, tecnico della Lazio, ha commentato la partita:

"È difficile da digerire e accettare, abbiamo commesso un'ingenuità [contropiede di Caputo, ndr] e per ora lo facciamo troppo spesso. Abbiamo fatto una partita di alto livello, il 2-0 mi sembrava stretto. Abbiamo commesso un'ingenuità sul 2-1, lasciando solo due giocatori in copertura. Quello è stato il vero errore, poi c'è stata anche un po' di sfortuna perché pure sul 2-1 la squadra mi sembrava in controllo della partita. Lotito, come me e il direttore Tare, era dispiaciuto per il risultato finale, ma non deluso dalla prestazione dei ragazzi.Abbiamo la grande difficoltà della stanchezza mentale perché dal punto di vista fisico i numeri tra primo e secondo tempo sono identici. La paura è che ci sia una questione di cilindrata mentale: in questo momento stiamo dando segnali che non siamo di grande cilindrata. Sembravamo sulla buona strada, adesso sono tornate queste problematiche. L'obiettivo è che finisca questo periodo difficile, inutile parlare di altro".



Crediti immagine: twitter.com/tuttosport/status/1612118238573240323