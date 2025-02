Serie A, Genoa-Venezia 2-0: Pinamonti e Cornet affondano i lagunari, esulta Vieira

Il Monday Night valido per la 25ª giornata di Serie A si chiude con la vittoria del Genoa sul Venezia. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i rossoblù si impongono per 2-0 nella ripresa, andando a segno per due volte nel finale di gara. Ekuban entra dalla panchina e spacca la partita con due assist, mentre a segnare ci pensano Pinamonti e Cornet: bellissimo è soprattutto il gol dell’ex Sassuolo. Sconfitta pesante i lagunari di Di Francesco.



Juventus, prosegue il recupero di Cambiaso

Dopo esser tornato in campo contro l’Inter, Andrea Cambiaso prosegue il proprio percorso di recupero dall’infortunio alla caviglia. Il giocatore della Juventus si è allenato soltanto in parte con il gruppo affrontando una parte della sessione con lavori specializzati.



Parma, esonerato Pecchia

Finisce l’avventura di Fabio Pecchia sulla panchina del Parma. Dopo la sconfitta contro la Roma gli è stato comunicato l’esonero dalla dirigenza. La squadra emiliana è al terz’ultimo posto della classifica con 20 punti, a uno di ritardo dalla zona salvezza. Pecchia aveva da poco firmato un rinnovo di contratto fino al 2027



Fiorentina, contusione all’osso sacro per Gudmundsson

Continua il periodo nero per Albert Gudmundsson che, nella sfida contro il Como, ha dovuto uscire venti minuti dopo il suo ingresso in campo. Il calciatore islandese ha riportato una contusione all’osso sacro che dovrà esser rivalutata con nuovi controlli per stabilire l’entità dello stop.



Clamoroso Sacchi: “Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all’estero”

Clamorosa rivelazione fatta in queste ore ai taccuini dell’agenzia Adnkronos: Arrigo Sacchi si è detto pronto a tornare ad allenare una squadra di calcio.

“Sto pensando di tornare ad allenare, in Italia o all’estero”. Il tecnico di Fusignano però non ha voluto dare indizi: “(di idee, ndr) Ne ho tante. Ma se farlo in Italia non lo so”. E ancora, spiega Sacchi: “Voglio troppo bene a questo paese ma ho un difetto. Dico quello che penso e devo farlo quindi anche di noi. E cerco di evitare prima. Mi chiedono di andare per esempio in Brasile, in Argentina, in Spagna. E tanti altri”.