MotoGp, a Brno Marquez è ancora primo davanti a Dovizioso

L'unica incertezza offerta dal Gran Premio di MotoGP della Repubblica Ceca si può riassumere nel sapere quando la gara avrebbe preso il via.

Un'acquazzone improvviso ha bagnato una parte della pista facendo ritardare la partenza, con i commissari che hanno preso a girare sul tracciato di Brno con la macchina di servizio per capire se dover o meno dichiarare gara bagnata. Alla fine si è deciso che la pista si stava asciugando e che si poteva gareggiare con gomme da asciutto.

Il resto? Pura noia. Marquez (Honda) è scattato subito in testa e vi è rimasto fino a fine gara. lo stesso, quasi, si può dire per le posizioni di rincalzo. Dovizioso (Ducati), Miller (Pramac) e Rins (Suzuki) per metà gara, più o meno, hanno tenuto il passo dello spagnolo, salvo poi arrendersi all'evidenza.



Dopo questa gara Marc Marquez, a 26 anni, è il quarto pilota nella storia ad aver raggiunto il traguardo delle 50 gare vinte in MotoGP.

Andrea Dovizioso si è piazzato al secondo posto, mentre Jack Miller, duellando nel finale con Rins, è nuovamente tornato sul podio dopo il GP del Texas.

Valentino Rossi (Yamaha), partito settimo, dopo aver faticosamente conquistato la quinta posizione a danno della KTM di Pol Espargaro, ha dovuto poi lasciare il passo alla Honda LCR di Cal Crutchlow.

Solo decimo Maverick Viñales sull'altra Yamaha ufficiale. Questo l'ordine di arrivo dei primi dieci classificati:

1. Marc Márquez - (Repsol Honda Team) 39:24.430

3. Jack Miller - (Pramac Racing) +3.497

4. Álex Rins - (Team Suzuki Ecstar) +4.858

5. Cal Crutchlow - (LCR Honda Castrol) +6.007

6. Valentino Rossi - (Monster Energy Yamaha) +9.083

7. Fabio Quartararo - (Petronas Yamaha SRT) +12.092

8. Danilo Petrucci - (Ducati Team) +13.976

9. Takaaki Nakagami - (LCR Honda Idemitsu) +15.724

10. Maverick Viñales - (Monster Energy Yamaha) +16.558

Nella classifica del mondiale, dopo questa gara, Marquez vola a 210 punti, portando a 63 i punti di distacco da Dovizioso, secondo, mentre l'altro ducatista Petrucci è terzo a 129.

Prossimo appuntamento in pista tra una settimana, con il Gran Premio d'Austria che si correrà sul Red Bull Ring di Spielberg.