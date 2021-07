Hanno creato uno stile tutto personale ribattezzato "HouseCrack" con il quale riescono a creare un vero e proprio viaggio musicale che va dalla House, alla Progressive House fino ad arrivare alla Tech House.

Con le loro produzioni originali e con i remix ricorrono spesso nelle chart di Billboard, Music Week, MTV Dance Charts, iTunes Dance Charts, Deutsche Dance Charts, Trend Charts, Beatport, Traxsource, Le Buzz Chart, Dj Mag, Norwegian Dance Chart, Swiss Dance Chart, Italian DJ Chart.

Le loro produzioni "Disco Fever" (PornoStar Records) e "It's All About House Music" (Armada Music / Juicy Traxx) alla fine del 2017, hanno toccato le "House Top 100 Charts" di Beatport e TrackItDown.

Hanno remixato Artisti del calibro di: Tara McDonald, Ultra Natè, Martha Wash, Joy Malcolm, CeCe Rogers, Terri B!, Black Box, Cozi, Hazel Fernandez, Adam Clay, Sandy B, Danzel, 2 In A Room, Sabrina Johnston, StoneBridge, Caroline D'Amore, Friscia & Lamboy, Syke'n'Sugarstarr, Alexandra Prince, Sharon May Linn, Funky Junction, Dj Dove, Gambafreaks, Dhany, Jack Floyd, Outwork, Provenzano Dj, Paola & Chiara e molti altri.

Il loro "TendenziA Session" viene programmato costantemente su Radio Ibiza, Radio One Dance, Ibiza Live Radio, Italia Radio Uno e molte altre radio internazionali!

"Una compilation nata dall'esigenza di regalare al nostro pubblico un'esperienza sonora straordinaria, ed in questo momento di pseudorestrizioni crediamo che ve ne sia proprio bisogno, e poi l'estate è la stagione per antonomasia per pubblicare Compilation". Sono le parole di Sergio Matina & Gabry Sangineto in occasione dell'uscita di "The Best Of Distar Vol.2" in uscita su Distar Records. Una selezione composta da 20 tracce non mixate e uno Special DJ Set!

20 successi House della Distar Records con: Cinols, Roger Da'Silva, Arduini & Pagany, Mauro Traini, Andrea Marchesini e tantissimi altri.

"Questa compilation è la seconda che confezioniamo per la Distar e, sicuramente ne faremo un'altra in inverno…Music will never die".

Continua così una proficua e dinamica collaborazione tra Sergio Matina, Gabry Sangineto e Distar Records. "Un ringraziamento va al label manager della Distar, ovvero Mauro Pagany, che ha creduto fortemente in questo progetto e crediamo, senza voler peccare di presunzione, di non aver deluso le aspettative" concludono Sergio Matina & Gabry Sangineto.

The Best Of Distar Vol.2, disponibile dal 16 luglio su tutti i Digital Stores.