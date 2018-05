Oltre 60000 gratta e vinci fasulli sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Napoli. I biglietti falsi, provenienti dalla Turchia, erano destinati al mercato della provincia partenopea. Quasi impossibile riconoscere i biglietti falsi da quelli veri.

L’unica cosa che si può fare per evitare la truffa, in questo come in tutti i casi, è comprare solo ed esclusivamente nelle rivendite autorizzate.