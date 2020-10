Dopo i numeri allarmanti di ieri, più di 7000 contagi in Italia e, quasi 2700 tra Lombardia e Campania, Regioni e Governo corrono ai ripari e non escludono la drastica soluzione di chiudere le 2 Regioni che a oggi sono quelle con un numero di positivi in graduale aumento.

Decisivi, in tal senso, saranno i prossimi quattro giorni. Il tempo necessario per capire l’andamento dell’epidemia. Se le cose non dovessero migliorare, allora l’esecutivo deciderà, insieme alle Regioni, se ricorrere a lockdown mirati.

Non si esclude la chiusura di un’intera Regione, anche se l’idea, per il momento, è quella di intervenire in singole province o città o addirittura solo in alcuni quartieri. In alternativa, il governo sta pensando anche a un coprifuoco serale, così come adottato in Francia, ma c’è da capire se questa sia una soluzione veramente efficace nel contrasto all’epidemia. Nel frattempo, esecutivo e Regioni stanno pensando a scaglionare gli orari di ingresso nelle scuole per allentare la pressione sui mezzi pubblici.