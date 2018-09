Showzer, 90 date in giro in tutta Italia durante l'estate... e un Winter Tour in partenza

Showzer da oltre 17 anni crea spettacoli pieni di energia capaci di creare emozione e coinvolgimento nel pubblico. Il progetto, una fusione armonica di intrattenimento, musica ed arte e nasce dalla creatività di Antonio Morelli, direttore artistico, produttore e performer di fama internazionale.

Per Showzer l'estate 2018 è stata quella della consacrazione: Showzer ha totalizzato ben 90 date in tutta Italia. Gli artisti Showzer hanno dato energia ad eventi che hanno preso da Nord a Sud, toccando alcune tra le più importanti piazze e feste italiane, con tanti show in Sardegna. Tra le altre, Showzer ha toccato le province di Sassari, Viterbo, Verona, Cuneo, Rovigo, Cagliari, Biella... Il viaggio di questa realtà non può che continuare. A breve, infatti, partirà il Winter tour di Showzer, che anche quest'anno porterà il collettivo in alcuni dei più importanti club italiani ed internazionali.

Gli spettacoli Showzer piacciono perché il livello artistico e qualitativo delle proposte è in crescita costante. E' una continua evoluzione della produzione, che sta pian piano portando lo spettacolo a livelli assoluti, inserendo momenti musicali, performance e acrobazie in grado di lasciare a bocca aperta il pubblico. Gli artisti (musicisti, cantanti, acrobati, performer...) interagiscono tra loro e con il pubblico in un turbinio di effetti speciali, fuochi d'artificio e scenografie che sanno stupire.

"L'evoluzione e il successo dello show" - spiega Antonio Morelli produttore e leader del progetto - "dipendono dal lavoro di squadra, dalla cura per i dettagli e dalla sinergia particolare e rispetto tra gli artisti. Prima di essere un produttore sono un artista. Per questo immagino che in futuro la 'macchina' Showzer sarà sempre più innovativa e ricca di artisti veri, che abbiano il desiderio di mettersi in gioco. Da ormai 17 anni lavoro al sogno di uno spettacolo a tutto tondo, ricco di colpi di scena, capace di far emozionare e allo stesso tempo stupire il pubblico. Ho capito che il segreto sta nelle persone che compongono lo show, che si incastrano, si rispettano e rispettano questa splendida passione comune che poi si trasforma nel nostro lavoro" - continua Morelli, che punta molto sul coinvolgimento del pubblico. "Non ci sono trucchi. Se ami quello che fai e sei autentico, quel che si verifica è scambio tra il palco e il pubblico... Noi artisti non siamo altro che un amplificatore di questa energia".

http://www.showzer.it

https://www.facebook.com/showzer/

https://www.instagram.com/showzer_official/