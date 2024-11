Jessica Moroni ovvero la fratellanza assoluta con la natura.

Jessica Moroni, perugina, nonostante la giovane età, dopo gli studi all'Accademia di belle arti di Venezia e poi di Perugia, ha un notevole background internazionale con mostre e residenze artistiche all’estero, tra la Spagna e il Sud America, Moroni è tornata nella sua città natale, Perugia, per continuare il suo lavoro.

La sua ricerca esplora il complesso rapporto tra l’uomo e la natura, riflettendo sulle possibili modalità di relazione con essa nel difficile presente che stiamo vivendo.

L’uso di diversi medium, dalla stoffa alla ceramica, passando per il disegno, riflette la varietà di Moroni e le sfide poste dal suo lavoro. La città di Perugia in segno di ringraziamento e di stima per la sua arte ha organizzato una sua personale nei prestigiosi spazi della Rocca Paolina.