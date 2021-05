Spensieratezza, cura del prodotto e musica che possa piacere anche all'estero: questa la formula di un lavoro, quello di Jaywork Music Group, destinato a farsi strada nel tempo. Tutto questo si concretizza anche grazie ad una community di artisti e dj che mettono la loro creatività anche al servizio di un progetto da portare avanti insieme e non come solisti... Dopo aver lasciato tanti spunti e link utili, in un recente articolo dedicato ad altri spunti per dj Luca Peruzzi scrive: "Ricordatevi che l'unico modo per non ottenere nulla è quello di non fare niente", una frase che è difficilmente discutibile.

Sul blog di Jaywork, a questo link - https://www.jaywork.com/blog/la-promozione-dei-brani-con-groover/ - lo staff poche ore fa ha pubblicato un interessanti articolo dedicato a Grover. "E' una piattaforma francese che nasce per mettere in contatto diretto Artisti che vogliono far conoscere la propria musica con Media di Comunicazione, Stazioni Radio, Case Discografiche e curatori di Playlist varie", spiega lo staff di Jaywork. "Tramite questa piattaforma produttori e i musicisti hanno la possibilità di mostrare il loro talento e connettersi con centinaia di professionisti ed influencer nella vita reale". Ma c'è anche un altro consiglio: "iscriversi subito alla Newsletter di Jaywork per ricevere le nostre tracce in anteprima e tanti consigli sulla produzione e promozione della tua musica".

In mezzo a tanti bei contenuti musicali, a tante idee e a tante release che fanno ballare il mondo, ecco poi il Radio Show di Jaywork su YouTube. Tra poche settimane, poi, verranno pubblicati i primi frutti musicali di una collaborazione eccellente, quella tra Jaywork e Diego Broggio (DB Boulevard). "Conosco da tempo Luca Peruzzi, che gestisce Jaywork con Luca Facchini, da tempo", racconta Broggio. "Quando mi ha chiesto di dargli una mano come A&R e non solo soprattutto per una delle label, Streetlab, ho detto di sì molto volentieri. Perché proprio oggi che tutti mollano, mi piace supportare qualcuno che invece continua". Una sua lunga e intensa intervista è disponibile a questo link: bit.ly/AllaDiscoBroggio.



