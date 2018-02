Hotel Costez tra Cazzago (BS) e Telgate (BG) Viceversa Dj, Gianluca Motta e il ritorno di Gigi D'Agostino

Quello che inizia venerdì 2 marzo 2018 è un weekend decisamente divertente tra Hotel Costez, dj bar scatenato a Cazzago (BS) e Nikita #Costez, show club a Telgate (BG).

Il 2 marzo a Cazzago, con una formula easy che mette di buon umore (ingresso libero e cons. facoltativa) al mixer c'è Viceversa Dj mentre Mapez è, come spesso accade ai party Costez, al microfono. Antonio Viceversa, dj e performer, pesso si fa vedere in tv a Quelli Che Il Calcio e sentire in radio a Ciao Belli su Radio Deejay. Tra i top club che fa ballare con più costanza ci sono il Papeete di Milano Marittima ed il Fellini di Pogliano Milanese (MI).

Sabato 3 marzo invece al Nikita #Costez Telgate - BG torna Gianluca Motta. Motta nasce sotto il segno del toro e ne incarna tutte le caratteristiche: istintivo, eclettico, determinato, estroso e con quel pizzico di imprevedibilità che lo rende unico... Gianluca Motta si stacca decisamente dall'appiattimento della nightlife italiana degli ultimi anni diventando uno dei portabandiera della nostra club culture più stimati e richiesti nel mondo. Citare le sue produzioni significa fare un resoconto delle più grandi hit degli ultimi anni ed un elenco dei migliori artisti pop mondiali che hanno richiesto la sua collaborazione. Definire il suo stile musicale è compito assai arduo pertanto meglio citare fedelmente la sua definizione: Musica da ballo moderna. Ma Gianluca è un nostro portacolori anche fuori dai confini nazionali...

Già confermato per il 24 marzo al Nikita #Costez Telgate - BG, dopo il grande successo del precedente dj set, il ritorno di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino è tra i dj italiani più importanti di sempre, un simbolo delle sonorità anni '90 che oggi come ieri fa emozionare con i suoi dj set... Il ritorno al Costez è un evento già molto atteso. Con quasi 2 milioni e 700mila fan su Facebook, Gigi D'Agostino è un vero mito del mixer. Anzi, molti lo chiamano maestro. Il suo nome, insomma, è sinonimo di divertimento, elettronica e groove. Ovviamente, in console, ripropone il suo sound traversale e i suoi grandi successi, tra cui spicca l'eterna "L'amour Toujours". Ma la sfilza di hit prodotte da Gigi D'Agostino è lunga e conta capolavori del ritmo e/o della melodia come "Another Way", "Elisir", "The Riddle", "La Passion", "Coca & Avana", "Bla Bla Bla", "Cuba Libre", "Tecno Fes"... E' musica perfetta per far saltare e pure emozionare il pubblico del Nikita #Costez di Telgate (BG), uno spazio in forte crescita dal punto di vista dei numeri e della qualità degli eventi proposti.

Costez

info e prenotazioni: 3335227902

www.hotelcostez.com francybattaglia@gmail.com App: Hotel Costez

www.facebook.com/HotelCostezGiardiniEstivi

https://www.instagram.com/hotelcostez/

Nikita #Costez - Grumello del Monte / Telgate (BG) (disco)

via dei Morenghi 2 Grumello del Monte (BG)

A4: Grumello Telgate (il locale è ben visibile dell'autostrada, di fronte al centro commerciale Conad)

Hotel Costez - Cazzago (BS) (dj bar)

via Pertini 2D / via Bonfandina - Cazzago San Martino (BS)

A4: Rovato